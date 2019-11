Redatelj Darren Aronofsky ima novu djevojku - i ona je Ruskinja (FOTOGRAFIJE)

25-godišnja ruska glumica Aglaja Tarasova i 50-godišnji američki redatelj Darren Aronofsky ove su se godine na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu u Španjolskoj prvi put javno pojavili kao par. Aronofsky je bio producent jednog od filmova iz natjecateljskog programa festivala, a Aglaja ga je na ovom događaju pratila kao djevojka. Fotografije na kojima se dvoje zaljubljenih drže za ruke ili hodaju zagrljeni prvi su dokaz njihove romantične veze.

Producent Darren Aronofsky i Aglaja Tarasova na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu, 24. rujna 2019. Getty Images Getty Images

Američki redatelj, poznat po filmu "Crni labud", za koji je 2010. nominiran za Oscara, upoznao se s Aglajom prilikom svog prvog posjeta Rusiji 2018. godine, tvrde upućeni. Nekoliko puta su viđeni zajedno na javnim događajima. Najprije su se pojavili na dobrotvornom prijemu muzeja "Ermitaž", zatim na svadbi prijatelja u Gruziji, a ove godine na premijerama predstave Kirila Serebrenikova "Barok" i skandalozne serije "Sponzoruše" Konstantina Bogomolova. Ali tada par nije javno pokazivao svoje osjećaje. Radi se o prvoj vezi Aronofskog poslije raskida s Jennifer Lawrence 2017. godine.

Aglaja Tarasova i njezina majka Ksenija Rappoport Sergej Fadejčev/TASS Sergej Fadejčev/TASS

Aglaja je rođena u Sankt-Petersburgu u slavnoj obitelji. Majka joj je međunarodno poznata ruska glumica Ksenija Rapoport, a otac biznismen Viktor Tarasov. Od djetinjstva je pratila majku na filmskim festivalima i poznaje čitavu svjetsku elitu.

Aglaja je 2008. godine prvi put prisustvovala Filmskom festivalu u Veneciji, na kojem je njezina majka bila voditeljica. "Venecijanski festival je bio lud doživljaj. Tada sam se čak malo zanijela. Ukrala sam čašu iz koje je šampanjac pio Brad Pitt, a kasnije je u Peterburgu prodala kolegici iz razreda za 200 rubalja, što je bio pristojan novac u to vrijeme", sjeća se ona.

Aglaja je više puta govorila o tome kako je oduvijek pokušavala izaći iz sjene poznate majke. Djevojka nije htjela uzeti njeno prezime i nije željela biti glumica. Poslije škole, 2012. godine, upisala se na Peterburško sveučilište, smjer politologija. Ali već mjesec dana nakon početka studija pozvali su je na prvo snimanje.

Aglaja se poslije snimanja vratila na fakultet. Ali dobila je još jednu ponudu, a zatim su uslijedile i mnoge druge. Napustila je studij.

Aglaja se sljedeće godine upisala na Pedagoško sveučilište "Hercen" na fakultet za strane jezike, ali se situacija ponovila. "U prvo vrijeme, kada sam odlazila na castinge, jako sam sumnjala u to da me zovu zato što sam kći Ksenije Rapoport. Premda sam namjerno zadržala drugo prezime", kaže Aglaja. Ali onda su počeli castinzi na kojima su je pitali: Odakle ste? "To znači da su me zapamtili iz nekog filma i zato pozvali. I to mi se jako svidjelo." Nije se mogla istovremeno baviti glumom i studirati, pa je ponovno napustila fakultet.

Najzapaženiji Aglajini angažmani bile su ulogu u popularnoj ruskoj seriji "Internisti", seriji "Siroče" i debitantska uloga u dugometražnom filmu, sportskoj drami "Led", gdje je odigrala glavnu ulogu. Za nju je Aglaja dobila nacionalnu nagradu "Zlatni orao" kao najbolja glumica i međunarodnu nagradu Chopard Talent Award kao mlada talentirana glumica.

O svom životu mnogo govori na Instagramu, gdje objavljuje fotografije sa snimanja, putovanja i reklamira poznate brendove. Prije Darrena Aglaja je bila u vezi sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem. Rastali su se u proljeće 2018. godine "zbog neuskladivih poslovnih obveza".

"U slobodno se vrijeme trudim mnogo čitati i razvijati se u drugim stvaralačkim sferama koje me zanimaju: glazbi, jezicima, crtanju", kaže ona.

Aglaja voli "Crno zrcalo", "Igru prijestolja" i "Na putu prema dolje". Ona se zalaže za prirodnost, protiv je plastičnih operacija i "injekcija ljepote", želi otvoriti lanac skloništa za životinje na mnogim mjestima, a podržava i ekološke kampanje. "Danas Rusija doslovno baca u vjetar polovicu dobivenog ugljena, nafte i plina, i to samo zato što nismo navikli na štednju. Uvijek pazim da nepotrebne žarulje kod kuće budu ugašene. Jer ako ne počnemo razmišljati o budućnosti, nemilosrdno trošeći Zemljine resurse, budućnost nećemo ni imati", napisala je na Instagramu 2015. godine, podržavajući ekološku kampanju kanala Discovery "Djeluj sada".

2018. godine se ponovo upisala na studij. Ovoga puta u Americi, gdje redovito odlazi. Sada se zna da to ima veze i s Aronofskim. Ali glumica i dalje živi i radi u Rusiji.