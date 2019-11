Mačku s viškom kilograma zabranili ulazak u avion na aerodromu Šeremetjevo

Na aerodromu Šeremetjevo preteškom mačku nije dozvoljen ulazak u avion. Mačak je na vaganju imao 10 kilograma - dva kilograma više od dozvoljenog, rekao je vlasnik mačka Mihail Galin.

Mihail je sa svojim dobro uhranjenim kućnim ljubimcem po imenu Viktor doletio iz Rige u Moskvu, a zatim se u Moskvi pokušao ukrcati na avion za Vladivostok.

"Sudbina je htjela da završimo kod najodgovornije zaposlenice aerodroma, koja je metrom izmjerila svu prtljagu (prvi put u mojih 300+ letova), stavila svaku vrećicu na vagu nekoliko puta i obavijestila me da će izvagati i mačka. Kontrolno vaganje je pokazalo da mačak ima za prijevoz u kabini nedopuštenih 10 kilograma", napisao je Galin na svojoj Facebook stranici.

Ponudila mu je da mačka smjeste u dio za prtljagu. Viktorov vlasnik je to odbio - let do Vladivostoka traje oko 8 sati i životinja jednostavno ne može podnijeti takav let te bi "imala noćne more svake večeri do kraja života". Zaposlenica aerodroma mu je rekla da ne želi na sebe preuzeti odgovornost za Viktorova dva kilograma viška.

Galkin je na koncu odustao od tog leta i odlučio otputovati drugim avionom, izvagavši na kontrolnom punktu mršavijeg mačka. Zahvaljujući prijateljima, uspio je pronaći "mini-Viktora".

Operacija zamjene bucmastog mačka Viktora za minijaturnu mačku Fibi bila je uspješna - vaga je pokazala prihvatljivu normu i zaposlenica aviokompanije ih ljubazno pustila na let, poželivši im sretan put.

Galkin je dodao da je ostatak leta protekao bez incidenata i da su i on i njegov ljubimac uspješno stigli do Vladivostoka.