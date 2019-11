Top 5 najpoznatijih i najbogatijih ruskih sportaša

Marija Šarapova

Rođena u malom sibirskom gradu Njaganj (Hanti-Mansijski autonomni okrug) Marija je vrlo rano pokazala da je talentirana za tenis. Njen otac nije dugo razmišljao i sa samo 700 dolara u džepu i bez znanja engleskog jezika podijelio je obitelj i uputio se sa šestogodišnjom Mašom kako bi se natjecala za mjesto u teniskoj akademiji IMG u Floridi.



Ali taj sumanuti korak je urodio plodom: Marija je s 18 godina postala prva Ruskinja koja na vrhu WTA liste, a zatim je počela osvajati titulu za titulom. Dosad je samo na natjecanjima zaradila 39 milijuna dolara i još oko 200 milijuna od reklama.



"Prvi put sam osjetila uzbuđenje povodom novca kad sam pobijedila na Wimbledonu... Mogli smo si priuštiti puno bolji hotel. Sjećam se da je u kadi bilo malo gumeno žuto pače i čim sam zaronila u vodu pozvala sam menadžera i rekla mu da na svijetu nema ništa bolje od osvajanja Wimbledona'", priznala je Marija u jednom intervjuu.

Aleksandar Ovečkin

Zovu ga Velika Osmica. On je možda najpoznatiji hokejaš na svijetu. Kao kapetan predvodi tim "Washington Capitals" u NHL ligi. Ovečkin je više puta proglašen za najboljeg igrača NHL. Bilo je to 2008, 2009. i 2013. godine.



Najveći uspjeh je doživio 2018. kada je 7. lipnja sa svojim timom osvojio Stanley kup pobijedivši "Vegas Golden Nightse", čime je izazvao virtualnu euforiju u cijeloj Americi. Zasad je Ovečkin prvi i jedini ruski hokejaš koji je kao kapetan doveo svoj tim u NHL ligi do pobjede na Stanley kupu.



Ovečkin je jedan od 5 najbogatijih hokejaša današnjice sa zaradom od preko 60 milijuna dolara. Ali Ovi kaže da više cijeni neke druge stvari u životu: "Novac nije najvažniji, novcem ne možeš kupiti sreću", uvjeren je.

Habib Nurmagomedov

Habib je sportaš o kojem se danas najviše govori u svijetu.



Dagestanski MMA borac našao se na godišnjoj rang listi američke sportske televizijske stanice ESPN među sto najpopularnijih sportaša na sijvetu.



Zanimljivo je da je UFC prvak u lakoj kategoriji zauzeo solidno 15. mjesto, dok se njegov irski suparnik, Conor McGregor, protiv koga se u listopadu prošle godine borio u borbi koja je završena masovnom tučnjavom, našao na petom mjestu.



Predsjednik UFC-a, Dana White kaže da Habib Nurmagomedov uskoro može steći zvanje najboljeg borca u povijesti tog sporta. Ostati tako dugo nepobijeđen (28-0) u tako jakoj konkurenciji je nevjerojatno. Njegova karijera je posebna", rekao je Dana White.



Što se tiče novca (dosad je zaradio oko 11,5 milijuna dolara) Habib kaže da ga voli, ali odnosi se filozofski prema njemu: "Dobro je kada imaš novac u rukama, jer možeš mnogima pomoći. Ali novac u glavi može biti opasan."

Sergej Kovaljov

Sergej Kovaljov iz Čeljabinska je puno puta bio u centru pažnje svjetskog boksa. 2013. godine je osvojio titulu prvaka svijeta u poluteškoj kategoriji u verziji WBO, a 2. studenog ga čeka obrana titule. U profesionalnoj karijeri ima ukupno 38 borbi i 34 pobjeda (jedna neriješena borba, 3 poraza).



Za razliku od drugih sportaša na ovoj listi Kovaljov ne voli govoriti o novcu. Mada, bilo bi točnije reći da bokser uopće ne voli govoriti.



"Odrastao sam u Rusiji, u mjestu gdje se ne priča sve što ti padne na pamet, jer ćeš morati odgovarati za svoje riječi. A ako ne budeš mogao odgovarati, ti si nula", upozorava Kovaljov.

Artjom Dzjuba

Ovaj sportaš je zajedno s drugim članovima ruske nogometne reprezentacije priredio divno iznenađenje ruskim navijačima na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2018.



Artjom Dzjuba zarađuje oko 3 milijuna dolara godišnje igrajući za Zenit iz Sankt-Peterburga, a odbio je odličnu ponudu jednog kineskog kluba: "Ponudili su mi ugovor od 8 milijuna dolara. Ali to je samo gomilanje novca i nema veze s karijerom. Nisam spreman ići u Kinu zbog novca. Moj prijatelj Leonid Slucki je jednom rekao: 'Što ti može kupiti veliki novac? Kad već jedeš u jednom restoranu tamo ćeš i nastaviti jesti'."