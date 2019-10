MIŠLJENJE: Treba li Rusima Noć vještica?

Kako se bliži kraj listopada, ruski maloprodajni i ugostiteljski objekti počinju se pripremati za Noć vještica: barovi, kafići i prodavaonice postavljaju dekoracije u obliku izrezbarenih bundeva i svoje prostorije ukrašavaju umjetnom paučinom, dok mediji podgrijavaju atmosferu emitirajući prigodan program.

Kada pitam mlađe kolege što će im uopće proslava ovog praznika, oni kažu: "Tako je zabavan taj običaj kakav mi u Rusiji nemamo! I baš je cool slaviti praznike iz drugih kultura i tako ih bolje upoznati!"

Jasno je da je većina Rusa mlađih od 30 godina za ovaj običaj prerušavanja i darivanja saznala iz američkih crtanih i igranih filmova koje su gledali na televiziji kao djeca. Također je jasno da i Rusi imaju slične običaje koje su ruski trgovci zapostavili u korist američkog praznika zbog njegove globalističke prirode!

Praznik mrtvih

Noćni klub "Raj" (Moskva) Andrej Rudakov/Sputnik Andrej Rudakov/Sputnik

Međutim, izvjestan broj ruskih političara i javnih ličnosti je protiv slavljenja Noći vještica. Vitalij Milonov, političar koji je nedavno tražio da se ruske škole spriječe u "propagiranju Noći vještica", smatra da je ovaj blagdan zasnovan na "obožavanju mračnih sila, duša umrlih i veličanju sotonizma".

Na neki način, Milonov je u pravu: ovaj praznik je zaista posvećen dušama umrlih. Engleski naziv "Halloween" izvodi se iz "hallow", tj. "holy", i ukazuje na svetost ovog praznika. Tada se slave Svi Sveti koji su napustili ovaj svijet.

U ruskoj pravoslavnoj tradiciji blagdan Svih svetih slavi se prve nedjelje poslije Duhova, pa je u Rusiji to ljetni blagdan. U većini drugih kršćanskih konfesija slavi se 1. studenog. Naredni dan (obično 2. studenog) naziva se Svi sveti ili Sjećanje na sve preminule vjernike.

Ali, kakav je smisao običaja da djeca idu od vrata do vrata i traže slatkiše, govoreći trick-or-treat (smicalica ili poslastica)? I kakve to veze ima s dušama umrlih?

Veliki Novgorod Konstantin Čalabov/Sputnik Konstantin Čalabov/Sputnik

Izvorno je običaj "smicalice ili poslastice" nosio naziv "souling". Djeca koja su išla od vrata do vrata preuzimala su obvezu da se mole za preminule članove obitelji vlasnika kuće i zauzvrat dobivala kolač "za dušu". Ovaj običaj je vjerojatno zasnovan na vjerovanju da u vrijeme Noći vještica duše umrlih lutaju zemljom i da ih treba umilostiviti pjesmama ili kazališnim predstavama. Ljudi su to i činili, i to od Stare Grčke i Rima, Irske i Škotske, pa do Walesa, Cornwalla, Britanije i drugih krajeva Europe.

Prema ruskoj tradiciji, ovakav običan nije vezan za blagdan Svih svetih, već za Svjatki (12 dana između Božića i Bogojavljenja). Darivanje djece, pjesme i igre trebale su umilostiviti duhove iz svijeta mrtvih koji tijekom tih 12 dana lutaju Zemljom, kako bi sljedeće godine oni darivali dobru žetvu.

Koledarenje M. Germašev M. Germašev

Što je ruska Noć vještica?

Ali zašto onda Rusi ne ožive i ne obnove vlastiti praznik mrtvih? Samo zato što je proslava "stranih" blagdana danas jednostavno "u trendu". Ljudi se žele osjećati kao da u u holivudskom filmu... Ali zašto onda ne slave Dan zahvalnosti? Ili 4. srpnja? Ili latinoamerički Dan mrtvih?

Mislim da je Noć vještica kod nekih Rusa popularna sasvim slučajno: u većini ruskih škola jesenski praznici počinju ubrzo nakon 1. studenog; 4. studenog je ruski Dan nacionalnog jedinstva, pa je Noć vještica 31. listopada lijep način da se zaokruži tromjesečje. Osim toga, moderna proslava Noći vještica podrazumijeva maskiranje, što djeca obožavaju. Za Svjatki obično nemaju priliku maskirati se, jer su Svjatki, kao i gotovo svi tradicionalni ruski praznici, u sovjetsko doba smatrani "religijskim" i zato nepoželjnim praznikom.

Razglednica iz razdoblja Ruskog Carstva Javna domena Javna domena

U nekim ruskim regijama, doduše, i dalje se ubrzo poslije Nove godine mogu sresti "koljadovščiki" (hrv. koledari) koji obilaze susjedstvo u potrazi za slasticama.

Sve u svemu, Noć vještica se u Rusiji, kao i u drugim zemljama, slavi kao dio novog globalnog fenomena. I koliko god se konzervativni Rusi i zaštitnici starih običaja bunili, djeca ovaj praznik obožavaju. A ni odrasli ne žele propustiti priliku da dobro popiju, pojedu i zabave se, ma kakav bio povod! Zato što su Rusi kozmopoliti i nemaju ništa protiv slavljenja praznika iz drugih kultura.