Ruskinja se sjetila onoga čega još nitko nije i sašila savršenu košulju za Nicka Vujičića

Olga Rihlova-Parle je dizajnerica odjeće i vlasnica marke OLA PARLE. Kao i svi kreativni ljudi, ona je nedavno doživjela emocionalnu krizu, teško životno razdoblje, posumnjala je u svoje snage, i mogućnosti i pitala se kako živjeti dalje. I sasvim je slučajno na ulici vidjela reklamni plakat: u Nižnji Novgorod dolazi Nick Vujičić!

"Taj me čovjek oduševio! Odgovorio je na sva pitanja koja mi odavno ne daju mira. Govorio je o jednostavnim stvarima, ali primjeri su tako uvjerljivi da je sve ono što me mučilo nakon treninga postalo prošlost."

Olga govori da je poslije Vujičićevog predavanja osjetila da su joj porasla krila. Inače, sve vrijeme je kao profesionalka ocjenjivala Nickovu odjeću.

"Rukavi njegove košulje su bili samo zavrnuti i izvlačili su se na površinu pri svakom pokretu aktivnog Nicka. Vidjela sam nesavršenstvo njegove odjeće. Začudilo me je da ni njegov tim, ni stilist, ni imagemaker, ako uopće postoji, nisu pomislili kako to može smetati i odvlačiti pažnju. Nick je velika, ogromna ličnost, on puni stadione, on mora izgledati savršeno. Probudila se moja profesionalna potreba da usavršim sve što je moguće. Jer dizajn je prije svega udobnost."

Olga je u trenutku osmislila košulju u kojoj će Nicku biti udobno.

"Ideju pravog kroja košulje sam dobila za vrijeme razgovora s Nickom prije njegovog nastupa u Dvorcu sporta. Kada je sve završilo, pojurila sam kući. Trgovina je već bila zatvorena, ali kod kuće imam šivaću mašinu. Šila sam noću. Dimenzije sam izabrala od oka. Sašila sam košulju i ujutro je predala Nickovom bratu, a on ju je ponio u BiH."

Olga dodaje da je riskirala time što je sašila košulju bez probe, ali, kako kažu Rusi, "tko ne riskira, ne pije šampanjac".

Jučer je dobila fotografije Nicka u njezinoj košulji, snimljene dok daje intervju za srpsku televiziju. A fotograf je Olgin sugrađanin Konstantin Trubnjikov koji prati Nicka na turneji.

"Nicku su se svidjeli Konstantinovi portreti i pozvao ga je da putuje s njim. Ja Konstantina osobno ne poznajem, ali on je slučajno vidio kako mu predajem tu košulju te mi je odlučio javiti da je Nick nosi."

Tako je Nick Vujičić jednim svojim dolaskom u Nižnji Novgorod promijenio najmanje dva života. Olga Rihlova-Parle se sada namjerava baviti proizvodnjom odjeće za invalide.

"U Nižnjem Novgorodu imamo tjedan mode - Matreška Fashion Week - gdje obavezno sudjeluju i ljudi s ograničenim fizičkim mogućnostima. To za njih mnogo znači, jer svi vole izgledati lijepo i nositi odjeću koja im se sviđa. Nije lako šivati za takve ljude, ali to je važno. Zato se nadam da će moja inicijativa o inkluzivnoj odjeći biti podržana."