Putin naložio uvođenje kaznene odgovornosti za propagiranje opojnih droga na internetu

Russia Beyond

Predsjednik je dao nalog vladi nakon sastanka s predstavnicima javnosti po pitanju razvoja Dalekog istoka, održanog početkom prošlog mjeseca.

"Poduzeti dodatne mjere u sprečavanju nezakonite trgovine opojnim drogama i psihoaktivnim supstancama, zbog čega se u zakonodavstvo Rusije unose izmjene na temelju kojih se uvodi kaznena odgovornost za poticanje na upotrebu ili propagiranje opojnih droga, psihoaktivnih supstanci ili njihovih ekvivalenata korištenjem informacijsko-telekomunikacijske mreže interneta", navodi se u predsjednikovoj instrukciji, prenosi TASS.

U važećem je zakonodavstvu za propagiranje opojnih droga predviđena samo prekršajna odgovornost. Maksimalna novčana kazna za građane Rusije iznosi do pet tisuća rubalja (70 eura), za službene osobe i individualne poduzetnike do pedeset tisuća rubalja (700 eura), a za pravne osobe do milijun rubalja (14 tisuća eura).

Kazna za strance ili osobe bez državljanstva iznosi do pet tisuća rubalja (70 eura), međutim, predviđeno je i kažnjavanje protjerivanjem iz RF ili kazna zatvora u trajanju od 15 dana zbog prekršaja.