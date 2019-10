Publika vrišteći bježi iz ruskog cirkusa, dok medvjed ruši svog trenera (VIDEO)

Dramatični kadrovi pojavili su se na internetu poslije napada koji se dogodio u srijedu, 23. listopada, u Olonjecu na sjeverozapadu Rusije. Na snimci se vidi trenutak kada je trener izgubio vlast nad životinjom. Ubrzo nakon što je kao dio svog nastupa preko scene pregurao vrtna kolica, medvjed je odjednom napao trenera i prikovao ga za zemlju.



S obzirom da između publike i scene nije bilo ograde, poslije trenutnog šoka ljudi su se požurili pokupiti svoju djecu i pobjeći.



Asistent je pokušao pomoći treneru, udarajući medvjeda u nadi da će zaustaviti napad, ali izgleda da to medvjeda nije ni najmanje zbunilo. Zaustavljen je tek pomoću električnog šoka, rekao je jedan svjedok događaja.

Huge circus bear attacks trainer as ‘terrified’ families scramble to escape pic.twitter.com/AmWo4mMvXmhttps://t.co/HPQIIBGsBl — Atlantide (@Atlantide4world) October 24, 2019

Na sreću, ni trener, ni medvjed, niti iko od prisutnih nije teže povrijeđen, djelomično zahvaljujući tome što je životinja nosila brnjicu.



Direktor cirkusa je izjavio za gazeta.ru da, iako ni trener ni životinja nisu ozlijeđeni, točka s medvjedom više neće biti dio njihovog programa. On je za incident čak djelomično okrivio publiku, koja je, prema njegovim riječima, prekršila pravila koristeći bliceve prilikom fotografiranja predstave.



Edgard Zapašni, ruski cirkuski majstor i sadašnji direktor Velikog moskovskog državnog cirkusa, objašnjava da se ovakvi napadi događaju i da je ljudska greška obično jedan od uzroka.



"Životinja je životinja. One napadaju i uvijek će napadati. To je normalno", rekao je Zapašni. "Ali iza svakog napada sigurno stoji neka greška same osobe, što znači da on nije vidio nešto, nije uspio predvidjeti namjeru medvjeda, nije imao vremena reagirati i spriječiti napad."



"Vjerojatno će se analizirati kako je došlo do greške i trener će sam izvući zaključke, ali znam sigurno da ni medvjed ni trener nisu povrijeđeni u ovom napadu", dodao je on.



Zapašnij također ističe da je medvjed izgledao "dobro, krupno" i "ugojeno", što znači da je dobro hranjen i zdrav.



Pokrenuta je istraga povodom incidenta kako bi se utvrdilo je li je cirkus pružao "sigurnu uslugu". Inače, cirkuske predstave sa živim životinjama u Rusiji su dozvoljene čak i bez ograde između publike i scene, sve dok životinja nosi brnjicu.