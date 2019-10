Gdje živi prvak UFC-a Habib Nurmagomedov?

Rodna kuća najpoznatijeg ruskog sportaša Habiba Nurmagomedova ni po čemu se ne razlikuje od nekoliko desetaka susjednih kuća lokalnih stanovnika. Izgleda potpuno isto kao i prije mnogo godina, prije no što je prvak UFC-a postao ludo popularan. Tamo se tijekom godina nisu pojavili ni pretenciozni interijer ni visoka ograda.

Bez interneta, bez telefonske veze

Nurmagomedov je rođen u planinskom dagestanskom selu Siljdi, koje se nalazi blizu granice s Čečenijom. Ovdje vijuga 40 kilometara duga cesta preko rijeka i planinskih vrhova do najbližeg okružnog središta.

Kažu da selo na ovom mjestu stoji najmanje 500 godina. Sada ovdje živi samo 220 ljudi. Ljudi se uglavnom bave vlastitim poljoprivredom i stočarstvom. Masovna migracija iz Siljdija u nizinski Kiziljurtovski okrug započela je devedesetih godina prošlog stoljeća, kada su stanovnicima sela tamo ponudili zemlju, posao i infrastrukturu. "A ovdje? Moj je otac 30-ih godina u Siljdiju radio kao učitelj. Pričao je da su tada u lokalnu školu išli uglavnom odrasli ljudi. I tako otac pita jednog od njih: 'Koliko je pet plus pet?', a on odgovara: 'Ne znam'", prisjeća se jedan od mještana.

Škola i džamija - to je praktički sve što postoji u Siljdiju. Ovdje nema bolnice, vrtića, interneta ili uobičajene telefonske veze - ponekad signal možete uhvatiti u školi koja se nalazi u najvišoj točki sela. Nema ni trgovine. Kamion jednom mjesečno za one bez automobila donosi namirnice: brašno, šećer, rižu i tjesteninu.

Jedino po čemu je ovo mjesto poznato su Habib i njegov otac i trener Abdulmanap (odavde je također i Habibova supruga). Nakon brojnih Habibovih pobjeda borca, Siljdi je za njegove obožavatelje postao kultno mjesto. Na ulazu u selo je postavljen plakat s Habibovom fotografijom i natpisom "Dobrodošli u zemlju orlova!" Vlasti Dagestana planiraju 2020. ovdje izgraditi hotel i spa centar, a mještani zasad jednostavno vode ture do borčeve kuće.

Kuća u ulici Nurmagomedova

Kuća Habiba Nurmagomedova se nalazi u ulici Nurmagomedova. Istina, ona ime nije dobila po njemu, nego po njegovom ujaku Nurmagomedu Nurmagomedovu, koji je naslov svjetskog prvaka u sportskom sambu dobio 90-ih. Sama se kuća ni po čemu ne razlikuje od ostalih kuća u selu.

Fascinantan je jedino pogled s prozora koji gleda na planine. Kako navodi regionalno izdanje Eto Kavkaz, kuća ima dvije male sobe s divanom i krevetima, ostavu sa starim hladnjakom i sićušnu kuhinju. Na jednom čavlu na zidu visi krunica, a na drugom vrećica s Kuranom. Na podu se nalazi stari tepih. Televizor postoji, ali ne radi - munja je spalila prijemnik.

U 90-ima Habibova obitelj nije bila iznimka te je također napustila selo. U kući je neko vrijeme živio Habibov djed, sve dok se nije preselio na ravnicu, a kasnije su u kući boravili brojni rođaci koji su posjećivali selo i sam Habib.

Mahačkala - San Jose

Habib sada većinu vremena živi u dva grada i dvije države: u glavnom gradu Dagestana, Mahačkali (1914 km južno od Moskve), gdje ima ženu i djecu, i u San Joseu, u Kaliforniji, gdje trenira u dvorani American Kickboxing Academy.

U Mahačkali se Habibov stan nalazi u istoj zgradi kao i stan njegova oca.

"Gradimo svoju kuću, no zasad živimo u zgradi: ja sam na drugom katu, on na sedmom", kaže Abdulmanap Nurmagomed. "Imamo jedno dvorište - a kad idete na kat, tamo je dio s tri vrata za stan. To je potrebno, jer školarci od jutra bez prestanka dolaze kako bi se fotografirali u ulazu. Po zidovima pišu 'Habib je prvak' i sve u tom stilu. U ovom dvorištu svi već znaju za to. Ako vide da [Habib] ulazi u auto, trče da bi se fotografirali. U selu je ista situacija, dovode djecu da bi se Habib slikao s njima."

Habib kaže da pokušava biti kod kuće koliko god je to moguće, jer se od tolike pozornosti "hoćeš-nećeš umoriš": "Ne sjećam se ni kada sam zadnji put otišao u kino. Obožavatelj sam šetnji i provođenja vremena s prijateljima, ali to mi u posljednje vrijeme teško uspijeva. " Pogledajte samo što se događa u Mahačkali nakon svake njegove borbe. Tako u Dagestanu ne slave niti Novu godinu.