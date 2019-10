Gdje bi se još, osim u Rusiji, mogao odmarati ruski predsjednik?

Russia Beyond

Popularizacija destinacija u Rusiji za čije postojanje većina građana ne zna jedan je od zadataka predsjednika Vladimira Putina, rekao je glasnogovornik šefa ruske države Dmitrij Peskov, odgovarajući na novinarsko pitanje zašto se Putin uvijek odmara u Rusiji.

Peskov je podsjetio da je Putin ranije već odgovarao na slična pitanja. "Predsjednik je govorio koliko je zemlja velika, lijepa i bogata. Naravno da je zadatak predsjednika da svojim primjerom popularizira destinacije za koje većina građana možda i ne zna da postoje."

Peskov je rekao da se Putin čak ni za vrijeme odmora ne uspijeva udaljiti od posla.

"Siguran sam da predsjedniku uopće ne uspijeva preusmjeriti se, suviše je veliko breme na njegovim plećima, suviše se mnogo procesa od sudbinskog značaja za zemlju nalazi u fokusu njegove pažnje. To je zaista tako, i ima i pozitivnih i negativnih strana. I ne prestaje, ni danju ni noću. Sve to spada u njegov posao", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje što se događa s plodovima prirode koje je predsjednik sakupio za vrijeme odmora, Peskov je odgovorio da su Putin i ministar obrane Sergej Šojgu "sakupljali gljive kao sav normalan svijet, i potom ih jeli".

"Bili su i na pecanju, i naravno da se ta riba poslije jede", dodao je.

Uoči svog 67. rođendana Putin je otputovao u Sibir gdje je uživao u planinarenju i šetnji jesenjom tajgom. I ranijih je godina ruski predsjednik na nekoliko dana odlazio u tajgu.