Potpuna doživotna izolacija?! U Rusiji predložili novu alternativu smrtnoj kazni

Russia Beyond Croatia

Komsomoljskaja Pravda / Russian Look / Global Look Press

Glavna alternativa smrtnoj kazni mogla bi biti potpuna doživotna izolacija osuđenika od okolnog svijeta. To je izjavila predsjednica komisije za razvoj javne diplomacije, humanitarnu suradnju i očuvanje tradicionalnih vrijednosti Društvene komore Ruske Federacije, Jelena Sutormina.



Sutormina je podsjetila da smrtna kazna u Rusiji zakonski nije ukinuta, ali da je na nju uveden moratorij. Odustajanje od ovog moratorija je vrlo sporno pitanje, jer bi društvo i država morali na sebe preuzeti odgovornost za oduzimanje ljudskog života, rekla je ona, prenose ruski mediji.



Pritom je, prema njenim riječima, često teško izbjeći misao da posebno surovi zločinci ne zaslužuju živjeti.



"Možda je potrebno da se za ove ljude, koji se praktično i ne mogu nazvati ljudima, osmisle surovije kazne", pita se. Potpuna izolacija bi mogla za njih da bude "najprimjerenija kazna ovdje, na Zemlji", istaknula je Sutormina.



U siječnju je zamjenik predsjednika odbora Državne dume za obranu, Aleksandar Šerin (Liberalno-demokratska partija Rusije) predložio uvođenje smrtne kazne za korupciju. Kao primjer zemlje u kojoj se ova metoda uspješno primenjuje on je naveo Kinu.



10. listopad se obilježava Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne.



Moratorij na smrtnu kaznu u Rusiji je na snazi od travnja 1997. godine. Kao alternativa ovoj kazni primjenjuje se doživotni zatvor. Posljednji put smrtna kazna je izvršena 1996. godine. Ime pogubljenog nije objavljeno. Prema nekim podacima, bio je to serijski ubojica Sergej Golovkin, poznat kao Fišer. Pritom je moratorij na smrtne presude Ustavni sud uveo tek 1999. godine i zato dio osuđenih na smrt nije pogubljen.