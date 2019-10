Prvi susret ruske posade i putnika koji su preživjeli slijetanje u kukuruz bez kotača

View this post on Instagram

Посмотрите на эти счастливые лица. На искренние улыбки. Наверняка и без наших комментариев вы уже догадались, кто все эти люди 🙌 ⠀ Это пассажиры того самого рейса, который 15 августа совершил вынужденную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Вчера они впервые после происшествия встретились с нашим экипажем. Там же, где и тогда - в аэропорту Жуковский. Эмоции от встречи не передать словами. Фотографии в этом случае расскажут намного больше. ⠀ В качестве символичного подарка пассажиры приготовили для бортпроводников и пилотов торт, который там же все вместе и попробовали. По словам экипажа, в будущем подобные встречи могут стать регулярными. ⠀ #UralAirlines #УральскиеАвиалинии #U6 #Airbus #A321