Dobri Samaritanac pješači 6000 km od Rusije do Indije u dobrotvorne svrhe

Prvo pješice od ruskog Tvera do Astrahana, uz rijeku Volgu, zatim kroz Kalmikiju i Dagestan do Azerbajdžana i Irana, gdje će brodom otploviti za Dubai, a odatle drugim brodom do Indije - ovo je ruta na koju se uputio Jevgenij Kutuzov, 30-godišnji putnik iz Sankt-Peterburga, da bi ponovio slavno putovanje čuvenog ruskog istraživača Afanasija Nikitina, koji je Indiju posjetio 1469. godine, pobijedivši čak i Portugalca Vasca da Gamu.

Kutuzovljevo krajnje odredište je spomenik Afanasiju Nikitinu u indijskom selu Revnandi, oko 125 km južno od Mumbaija, i vjerojatna lokacija na kojoj je trgovac prvi put kročio u Indiju. Jedina razlika između dvojice ruskih putnika je ta što je Nikitin do Indije stigao brodom, dok Kutuzov svoj put prelazi uglavnom pješice.

Putuje da bi pomogao

"Na ideju da ponovim putovanje Afanasija Nikitina došao sam sasvim spontano", kaže Kutuzov, koji je u organizaciju različitih društvenih i dobrotvornih projekata uključen od 2008. "Prošle sam godine, 2018., pješice došao od Sankt-Peterburga do najviše točke u Rusiji - Elbrusa - kako bih skrenuo pozornost na prikupljanje sredstava za troje bolesne djece - Nastju, Vadima i Timura - kojima je bilo potrebno skupo liječenje."

Kutuzovljeva inicijativa je pomogla prikupiti 2 milijuna rubalja (oko 28 tisuća eura), no jednom od djece, Vadimu, koji boluje od cerebralne paralize, potrebna su dodatna 2 milijuna za hitnu operaciju, pa je neustrašivi ruski putnik odlučio krenuti na još jedno putovanje kako bi mu pomogao.

"4. srpnja sam se ukrcao na vlak od Sankt-Peterburga do Tvera te sam u rano jutro 5. srpnja krenuo na najodvažnije putovanje svog života. Ono ide duž rijeke Volge, kroz gradove u kojima se zaustavio Afanasij Nikitin, a zatim kroz Dagestan, Azerbajdžan i Iran te morskim putem (ili zrakom) do Indije preko Dubaija. Sveukupno se radi o oko 6000 km u jednom smjeru", kaže on.

Kutuzov planira stići u Indiju najkasnije do kraja zime, a zatim će provesti neko vrijeme putujući po zemlji. "Nemam određeni plan za povratak, no najvjerojatnije ću poći avionom do Krima i nastaviti pješice do Smolenska", kaže on.

"Nemam niti jednog sponzora"

Jevgenij pješači sam, a sve su mu donedavno na ovom spontanom putovanju pomagali samo prijatelji i pratitelji na društvenim mrežama. "Nisam se fizički pripremio i nisam imao nikakvu opremu. U početku nisam imao niti šator. Ljetni sam šator dobio tek kada sam došao u Nižnji Novgorod, gdje su mi ga poklonili mještani", prisjeća se. "Na moj 56. dan, kada je postalo svježije, kontaktirali su me zaposlenici Ruskog informativnog centra (RIC) u Indiji. Pomogli su mi da nabavim novi šator i novu toplu odjeću. Oni su mi puno pomogli te mi nastavljaju pomagati u organizaciji, no ja nemam niti jednog sponzora. Sam plaćam sve troškove i već sam imao određeni dug na svom bankovnom računu još od prošlogodišnje ekspedicije na Elbrus."

Kutuzov je svoje putovanje započeo s ruksakom od 10 kilograma, no on je sada nešto veći. Odjeća, vreća za spavanje, šator, voda, telefon i GPS uređaj - teret se popeo na otprilike 17 kg, uz štapove za hodanje. Svaki dan u prosjeku prijeđe 30-40 km, iako dodaje da ponekad u nekom gradu ostane nekoliko dana da bi se odmorio.

Unatoč ambicioznoj ruti, Kutuzov uspijeva redovito biti na mreži i prepričavati dojmove s putovanja na društvenim mrežama i na blogu. "Imam internetsku vezu na svom telefonu, ali ne radi svugdje. Osim toga, imam GPS uređaj koji mi omogućuje slanje kratkih tekstualnih poruka prijateljima i osoblju RIC-a. Punim baterije na benzinskim stanicama i u kafićima kad god imam priliku”, kaže on.

Kutuzov je 1. listopada bio na 87. danu svog putovanja i prolazio kroz Volgogradsku oblast (ovdje možete pratiti Jevgenija putem GPS-a). Iako je njegovo krajnje odredište još daleko, Kutuzov je već uspio prikupiti prijeko potrebna 2 milijuna rubalja za Vadima i 260 tisuća rubalja (oko 3650 eura) za Timura. Sada pokreće kampanju prikupljanja sredstava za malu Nastju.