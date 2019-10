Putin: "Greti nitko nije objasnio da ljudi u Africi žele istu razinu blagostanja kao u Švedskoj"

Russia Beyond

Cosimo Martemucci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Predsjednik je o tome govorio na plenarnoj sjednici Ruskog energetskog tjedna.

"To što mladi ljudi, tinejdžeri, skreću pozornost na aktualne probleme današnjice, uključujući i ekološke probleme, je vrlo dobro. Njih, bez sumnje, treba podržati", rekao je Putin. Ali, prema njegovim riječima, kada ih "netko koristi za svoje interese", to treba osuditi. Po Putinovom mišljenju, Greti nitko nije objasnio da je "suvremeni svijet složen i raznovrstan, da se brzo razvija i da ljudi u Africi ili u mnogim azijskim zemljama žele živjeti na istoj razini blagostanja kao što se živi u Švedskoj."

"A kako to postići? Treba ih natjerati da danas koriste energiju sunca koje u Africi ima dovoljno. Je li joj netko objasnio koliko to košta?", pita se ruski predsjednik. On je dodao da treba podržati ideje razvoja obnovljivih izvora energije, ali da pritom treba poći od realnih činjenica.

Švedska ekološka aktivistica Greta Thunberg je 23. rujna održala emotivni govor na summitu UN-a u New Yorku, posvećenom klimatskim problemima. Ona je iskritizirala svjetske lidere (u sali su se nalazili Angela Merkel i Emmanuel Macron) zbog nesposobnosti da se izbore s ekološkom krizom. "Nalazimo se na pragu masovnog izumiranja, a sve o čemu vi možete raspravljati su novac i vječni gospodarski rast", rekla je ona. Refren u njezinom govoru bila je fraza "Kako se usuđujete" (How dare you). Djevojčica je dodala da su joj političari ukrali djetinjstvo. Njezino obraćanje je izazvalo reakciju u cijelom svijetu: o njemu i o samoj Greti Thunberg govorili su i pisali ne samo mediji i korisnici društvenih mreža, nego i svjetski lideri. Predsjednik SAD-a Donald Trump je na svom Twitteru aktivisticu ironično opisao kao "vrlo sretnu djevojčicu koju čeka blistava i lijepa budućnost".