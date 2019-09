Prvi vlak prešao preko Krimskog mosta

Russia Beyond

Preko željezničkog dijela Krimskog mosta od stanice "Putnički Tamanj" do stanice "Južni Kerč" prvi put je prošao vlak u kojem su bili novinari i Arkadij Rotenberg, vlasnik tvrtke koja izvodi radove.

Lokomotiva s jednim vagonom je za pola sata prešla cijeli most, prenosi agencija RIA Novosti.

"Ovo je probna vožnja. Planirano je da se u prosincu ove godine most otvori za željeznički promet", priopćio je Arkadij Rotenberg, vlasnik tvrtke "SGM Most" koja gradi Krimski most.

Šef gradilišta Aleksandar Ostrovski je istaknuo da radovi teku po planu. Sada je, po njegovim riječima, već završena montaža svih konstrukcija mosta.

"Postavljaju se željezničke instalacije - struja, komunikacije, itd.", rekao je on.

Rotenberg je dodao da se sada na Tamanskom poluotoku rekultivira zemljište.

Na željezničkom dijelu Krimskog mosta vlakovi će se kretati brzinom od 80 km/h.

11. rujna je priopćeno da je na željezničkom dijelu Krimskog mosta počelo postavljanje sustava za automatsku kontrolu i reguliranje kretanja vlakova.

Reuters Reuters

23. kolovoza je ministar prometa Jevgenij Ditrih tijekom radnog posjeta Sevastopolju priopćio da će željeznički promet po Krimskom mostu, kao što je i planirano, biti pušten do kraja 2019. godine.

Krimski most je najduži most u Rusiji (19 kilometara). Predsjednik Vladimir Putin je 15. svibnja 2018. godine otvorio automobilski promet, a otvaranje željezničkog prometa je planirano za prosinac 2019.