Ruski zrakoplov MC-21 obavio prvi međunarodni let na relaciji Moskva-Istanbul

Ruski zrakoplov srednjeg doleta MC-21 uspješno je obavio svoj prvi međunarodni let iz podmoskovskog grada Žukovskog do turske prijestolnice Istanbula, javljaju ruski mediji.

Ruski putnički zrakoplov nove generacije sletio je danas u 13:26 po lokalnom vremenu na aerodrom Atatürk u Istanbulu, gdje će prvi put biti predstavljen na nekoj stranoj izložbi. Inače, na festivalu avijacije, svemira i tehnologije pod nazivom Tehnofest, koji se otvara sutra, sudjelovat će i ruske letjelice SSJ-100, zrakoplov-amfibija Be-200 i višenamjenski lovac Su-35.

Posadu zrakoplova MC-21, koji je za tri i pol sata prevalio 2500 kilometara, dočekali su rusko izaslanstvo i novinari.

Dojmovi su odlični, svi sustavi besprijekorno funkcioniraju, tijekom leta nismo imali nikakvih poteškoća, izjavio je kopilot Oleg Motovin. Kapetan Vasilij Sevastjanov je dodao da nema nikakvih primjedbi na račun zrakoplova i da je prvi put dio leta obavljen iznad mora.

Zrakoplov MC-21, koji može primiti od 150 do 211 putnika, prvi je let obavio 2017. godine, a prvi put je javno predstavljen na zrakoplovnom salonu MAKS u Podmoskovlju krajem prošlog mjeseca. Njegov let pratili su predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, Turska je, inače, zainteresirana za zajedničku proizvodnju zrakoplova SSJ-100 i MC-21.

Početak serijske proizvodnje prvog ruskog zrakoplova srednjeg doleta planiran je za 2021. godinu. Najozbiljniji kupac je Aeroflot koji je naručio pedeset primjeraka.

Korporacija Irkut koja proizvodi letjelicu potpisala je na salonu MAKS predugovor za isporuku deset zrakoplova prvom stranom naručitelju, kazahstanskoj zrakoplovnoj kompaniji Bek Air.