"drug_stor@mail.ru", adresa elektroničke pošte jednog ruskog zatvora. Šalite se, zar ne?

Russia Beyond

Čini se da jedan od regionalnih ravnatelja Federalne kaznioničke službe u Tatarstanu ima smisla za humor - za službenu je adresu elektroničke pošte postavio drug_stor@mail.ru (trgovina drogom).

Očito je želio dati drugačiji "štih" životu u zatvoru.

Ipak, u stvarnosti to nije bila njegova namjera i u tartarskim se zatvorima droga (službeno) ne prodaje. Kako je objasnio Aleksej Larin, glasnogovornik Federalne kaznioničke službe ove ruske republike: "Razumijem vaše čuđenje, no 2015. godine smo u našem odjelu pokrenuli časopis pod nazivom Drugaja storona (Druga strana) i otuda ova adresa elektroničke pošte. Više ga ne objavljujemo, no nismo promijenili svoju adresu elektroničke pošte."

Adresu elektroničke pošte je nemoguće pronaći od 29. kolovoza, jer je uklonjena. Moglo bi se reći da ovaj zatvor zna kako privući pozornost.