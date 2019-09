Bivši kapetan predsjedničkog zrakoplova otkrio kako se Putin hrani tijekom letova

Prema riječima Fedoruškina u emisiji "Nove ruske senzacije" na kanalu NTV, sva hrana za Kremlj se priprema unaprijed i u zrakoplov se donosi u zatvorenim pakiranjima. Stjuardese u zrakoplovu otvaraju pakiranja i podgrijavaju jela.

"U Il-76 imamo dvije razine, kuhinja se nalazi na donjoj razini, a tu je i stjuardesa koja je zadužena za kuhinju. Ona predsjedniku iznosi jela", objasnio je pilot.

Prema njegovim riječima, događalo se da predsjednik ne bude sasvim zadovoljan ponuđenim jelima.

"Vladimir Vladimirovič je ponekad govorio: Opet to jelo! Poželio bi nešto ukusnije, začinjenije. Neka jela su mu dosadila. On nije baš izražavao nezadovoljstvo, nego samo to da nije oduševljen što to mora jesti. Generalno, državni čelnici u zrakoplovu malo jedu. Samo kada su u pitanju duga putovanja", rekao je Fedoruškin.

Također je pojasnio da, kada predsjednik putuje u inozemstvo, hranu za njega pripremaju ljudi koji ranije odlaze u inozemstvo, kupuju namirnice i pripremaju jela za povratak.