Rusija je upravo dobila pet novih otoka u Arktiku! Kako molim?!

Ispostavlja se da se novi teritoriji u 21. stoljeću ne moraju osvajati ili kupovati (pozdrav, Trumpe). Oni će se sami "pripojiti" nekoj zemlji, samo treba pričekati da se otopi led.

Upravo to se dogodilo u Karskom moru, kada se nedaleko od zapadne obale arhipelaga Nova zemlja u zaljevu Vize pojavilo pet novih otoka koji se ranije vjerojatno nisu vidjeli zbog ledenjaka koji ih je pokrivao. Ali led se malo otopio i novi teritorij je uočen.

Markirani su još 2016. godine, ali je radi službene potvrde trebalo na Arktik poslati ekspediciju u kojoj se nalaze znanstvenici hidrografi. Na to su potrošene naredne tri godine. I tek sada su otoci službeno ušli u sastav Rusije. Iz Sjeverne flote Rusije, koja je organizirala ekspediciju, rečeno je da "površina objekata varira između 900 i 54,5 tisuća četvornih kilometara". Oni su detaljno opisani i fotografirani.

Mihail Voskresenski/Sputnik Mihail Voskresenski/Sputnik

Priča se da su ih otkrili učenici dok su proučavali snimke iz svemira. Je li to istina?

To nije točno. Ovih je pet otoka prvi 2016. godine uočio inženjer službe za oceanografska mjerenja Sjeverne flote (njegovo ime se ne navodi), a zatim krajem 2016. godine studentica Marina Makarova koja je analizirala satelitske snimke arktičkog zaljeva Vize u svom diplomskom radu.

Učenici su, inače, stvarno otkrili nekoliko ruskih otoka, i to na istom području, samo u blizini sjeverne obale. Četrnaestogodišnji Artjom Makarenko i petnaestogodišnja Valerija Sajenko iz Podmoskovlja zapazili su nove teritorije dok su promatrali snimke iz svemir (oni su članovi omladinske istraživačke skupine pri "Roskosmosu"). Ovi su tinejdžeri svoj prvi otok otkrili 2016., a drugi 2018. godine.

Učenici su posljednjih godina snimke pronalazili u otvorenim izvorima, a to su uglavnom bili podaci Europske svemirske agencije i "Roskosmosa". Oni su ih skidali i uspoređivali s ranijom situacijom; rezolucija snimaka omogućava da se vide obrisi ledenjaka i obalnih linija.

Kada bismo vidjeli kako se ledenjak penje na neku izbočinu, počinjali smo ga pratiti. On se nakon nekog vremena povlačio, brdo bi se ogolilo i formiralo poseban otok, rekao je Makarenko.

Global Look Press Global Look Press

Hoće li sada u Rusiji "niknuti" još mnogo otoka?

Mnogo, i ne samo otoka. Jer sve ide tome u prilog. Samo su se u razdoblju od 2001. do 2015. godine ledenjaci Nove zemlje počeli topiti dvostruko brže nego u vremenu od 1959. do 2001. godine. Zato se obalna linija ovog područja stalno prati (ovoga puta ne čine to samo učenici).

Recimo, zahvaljujući takvom daljinskom monitoringu u razdoblju od 2015. do 2018. godine pronađeno je 30 novih otoka, rtova i zaljeva.