Ovaj je Rus upoznao gotovo cijeli Hollywood, ali NIJE impresioniran (FOTO)

Ivan Žuravljov iz Moskve na svom Instagramu objavljuje fotografije sa zvijezdama. Do sada je 25-godišnji "paparazzo" sakupio kolekciju fotografija s gotovo 500 zvijezda: od Willa Smitha i Johnnyja Deppa do Keanua Reevesa i Jackieja Chana!

No stvar je u tome što Ivan ne izgleda pretjerano impresionirano. Na gotovo svakoj fotografiji izgleda čudno, blago rečeno. Njegovo lice doslovno pokazuje NULA emocija! Gotovo se čini kao da su sve te zvijezde njega pitale za fotografiju, a ne obrnuto!

Will Smith

Meryl Streep

Ennio Morricone

Da, vjerojatno mislite da je jednostavno koristio Photoshop. Ali nije! Sve fotografije su prave...

Nicolas Cage

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij



Ovaj tip zvijezde "lovi" od 2013. Tko je on uistinu i što zapravo radi, Žuravljov ne želi otkriti. Ponekad njegove objave sadrže komentare poput: "Pobogu, čovječe, kako ti ovo uspijeva?" i "Čovječe, gdje ti to radiš???", no on ih ostavlja bez odgovora.

Ruski glumac Leonid Bronevoj

Eva Longoria

Richard Gere

Ljudi su također primijetili fotografije sa službenih prijema i novinarske akreditacije. Štoviše, čini se da je puno fotografija snimljeno u moskovskom kino kompleksu "Karo Oktjabr" - glavnoj lokaciji za premijere filmova na crvenom tepihu.

Irina Shayk

Jackie Chan

Ispostavlja se da je Ivan posebni dopisnik i fotograf za GameScope - medijski portal o industriji zabave - što mu omogućava da stalno prisustvuje premijerama i susreće se sa slavnim osobama na privatnim zabavama - neke od njih čak ponekad odvede u šetnju Moskvom! Jedna od najrecentnijih "zvjezdanih" šetnji Žuravljova bila je ona s Quentinom Tarantinom!

John Malkovich

Keanu Reeves

Ian Gillan, pjevač sastava Deep Purple