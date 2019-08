Najpoznatiji ruski bajker Kirurg prokomentirao Putinovu vožnju na motociklu

Russia Beyond

"U predsjedniku Rusije ima vatrenosti, smjelosti i mladosti. To je moj dojam. Na primjer, kako biste uzbrdo tjerali motocikl, i to vozeći dva putnika, od kojih je svaki dvostruko teži od vozača, morate majstorski vladati vozilom. To nije jednostavno ni za čovjeka s velikim iskustvom. Izgleda kao da predsjednik svakog dana ide u Kremlj na motociklu. Naš predsjednik se bez problema snalazi i na motociklu i u kamionu", rekao je Kirurg za RIA Novosti.

On je istaknuo da je Putinov dolazak na bajkerski show bio neočekivan.

"Do posljednjeg dana nitko u to nije vjerovao. Premda je, naravno, predsjednikov dolazak bio logična stvar. 'Noćni vukovi' pune 30 godina, pet godina je prošlo od 'Ruskog proljeća', a deset godina od sudbonosnog bajkerskog događaja u Sevastopolju. Sve to nije moglo proći nezapaženo", dodao je Zaldostanov.

Reuters Reuters

Prošli tjedan Putin je posjetio Međunarodna bajkerski show u Sevastopolju koji su organizirali "Noćni vukovi". Tamo je stigao vozeći motocikl "Ural" s prikolicom u društvu predsjednika Krima Sergeja Aksjonova i vršitelja dužnosti guvernera Sevastopolja Mihaila Razvožajeva. U svibnju prošle godine Putin je za volanom kamiona "Kamaz" bio na čelu kolone od desetak kamiona koji su prvi prešli most preko Kerčkog tjesnaca. Nakon vožnje šef ruske države je izjavio da je izgradnja mosta izvedena kvalitetno i u roku.