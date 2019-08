Za oporavak ruske tajge zahvaćene požarima možda će biti potrebno i 100 godina

Russia Beyond Croatia

Znanstvenici iz Krasnojarskog znanstvenog centra, Sibirskog odjela Ruske akademije znanosti priopćili su da će proces oporavka šuma koje danas gore u Sibiru trajati od 60 do 100 godina, ovisno o lokaciji.

Navodi se da trajanje oporavka ovisi od velikog broja čimbenika.



"Npr., boru ili arišu je na sjeveru Sibira po pravilu potrebno najmanje 100 godina da dostignu zrelost. Dok negdje na jugu Sibira ovo drveće može izrasti već za 60-70 godina", objašnjava stariji znanstveni suradnik Instituta za šumarstvo Ruske akademije znanosti, Aleksandar Brjuhanov.



Znastvenici ističu da će s obzirom na to za obnavljanje šuma sjeverne tajge, koje su danas zahvaćene požarima, možda biti potrebno i više od jednog stoljeća. Osim toga, veliku ulogu u tome igra i tlo i drveće koje je ranije raslo na tim mjestima.



Po mišljenju znanstvenika, vatra je neodvojivi faktor bioraznolikosti šuma, ali ipak ne treba smatrati da su šumski požari uvijek normalna pojava. Radi se o tome da je prirodan interval za požare u svijetlim crnogoričnim šumama Sibira od 20 do 50 godina. Na nekim močvarnim terenima na zapadu regije ovaj interval je bio 100 ili 150 godina. Ali danas zbog promjene klime i aktivnosti čovjeka intervali požara su se skratili na 5-15 godina.



U Sibiru trenutno gori oko tri milijuna hektara šuma. Osim toga, vatra je zahvatila i neke rajone Dalekog istoka Rusije. Npr., površina šumskih požara u Jakutiji je preko 1,2 milijuna hektara. Žarišta su na teško dostupnim mjestima. U gašenje požara uključili su se zrakoplovna grupa Ministarstva za izvanredne situacije i Ministarstvo obrane Rusije.



Inače, ruska aviokompanija S7 Airlines zbog šumskih požara privremeno je ponovno uzela ime "Sibir" i za sadnju drveća će izdvajati 100 rubalja od cijene svake prodane avionske karte za destinacije u Sibiru, javila je press-služba kompanije.



"Kada skupimo dovoljno novca da posadimo milijun drveća, vratit ćemo ime S7 Airlines. To je prvi korak i nadamo se da ćemo inspirirati i druge kompanije na slične akcije", rekao je predsjednik vijeća direktora S7 Group, Vladislav Filjov.