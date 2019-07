Iznad Moskve će se početkom kolovoza pojaviti leteći most

Russia Beyond

U moskovskom će se parku Ostankino, u blizini istoimenog televizijskog tornja, jedne od najviših zgrada u Europi, uskoro naći jedno originalno umjetničko djelo, iza kojeg stoji Francuz Olivier Grossetête, javljaju ruski mediji.

Tu će se, na zadovoljstvo šetača, pojaviti 18 metara dugačak leteći most koji će s tri ogromna balona visjeti na 20 metara visine. Za stvaranje ove strukture umjetnik planira iskoristiti oko 350 kartonskih kutija.

Alex Nollet-La Chartreuse Alex Nollet-La Chartreuse

Svi koji žele sudjelovati u realizaciji ovog nevjerojatnog projekta imat će priliku za to, objasnili su organizatori festivala Vdohnovenije (Inspiracija), tijekom kojeg će ovaj zračni most okupirati nebo iznad Moskve od 1. do 4. kolovoza.

Do sada je Grossetête svoje "pjesničke instalacije", kako ih naziva, stvarao i izlagao u Francuskoj i Engleskoj.