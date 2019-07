Zašto su Rusi Instagrame Lady Gage i Leonarda DiCapria preplavili komentarima?

Instagram profil Anne Kulčeve, sretne majke dvogodišnjeg sina iz Moskve, prikazuje sliku nje u kupaćem kostimu, s Moschino i Mac torbicama.

Već nekoliko godina Anna ima tajni hobi - ona je članica zatvorenog "društva kućnih ogrtača" @gufssister, privatne Instagram zajednice s 119 tisuća pratitelja. Objave u grupi se sastoje od slika ruskih i stranih zvijezda s komentarima fanova, uglavnom negativnih.

"Ispod jedne takve fotografije, koja govori o razlazu Bradleya Coopera s Irinom Shayk zbog Lady Gage, jedna djevojka predlaže zatrpavanje profila pjevačice komentarima. Netko koga poznajem je napisao: 'Gaga, ti si običan komad ovčetine.' Tako je sve počelo", kaže Anna.

Ruski sleng

Prema riječima jednog od komentatora, Artaka Kazarjana, ljudi su na profilu Lady Gage pisali sve čudnije stvari, bilo da je riječ o receptu za boršč ili pričama o dijeti prema kojoj se jedu samo papaline (ne pitajte), jednostavno zato što su htjeli biti dio ovog "jedinstvenog ruskog okupljanja".

"Mnogi su kasnije pisali da smo uspjeli stvoriti pravu rusku atmosferu u komentarima Lady Gage", kaže Kazarjan.

Lady Gaga i Bradley Cooper izvode pjesmu "Shallow" iz filma "Zvijezda je rođena". Reuters Reuters

Druga komentatorica, Anastasija Demina, slaže se s Kazarjanom. Otkriva da je samo htjela biti dio priče, s obzirom na to da su svi govorili o flashmobu.

Ipak, kada su se pridružili i drugi, uključujući ruske zvijezde, sve se pretvorilo u "kantu za smeće", kaže Kulčeva.

"Svi ti recepti i vicevi o garažama na prodaju uopće nisu bili smiješni. Naša prva objava je bila samo mala psina, nismo znali do čega će dovesti. Nije se trebalo raditi o uvredama, nego o puno ruskog slenga", objašnjava ona.

Društveno značajna "poplava"

“Idemo posjetiti profil @leonardodicaprio. Možda on može pomoći našem "Nemarnom društvu" da spasi Bajkal. Stvorit ćemo val!" - ova se objava pojavila u zajednici "kućnih ogrtača" i komentarima na profilu Lady Gage prije otprilike tjedan dana.

U intervjuu za novine Komsomolska pravda, administratorica zajednice, poznata kao Klara Gavrilovna, ovako je prokomentirala novi flashmob na Instagramu Leonarda DiCapria:

"Bajkalsko jezero je staro više od 25 milijuna godina i ugroženo je. Zašto ne govoriti o tome na televiziji i radiju? Hoće li se tamo graditi tvornice ili ne? O tome se ne priča", kaže ona.

Glumac Leonardo Di Caprio stiže na dodjelu nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA) u londonskoj Kraljevskoj operi. Reuters Reuters

Prema riječima Kulčeve, također članice "Nemarnog društva", zajednica je dugo koristila fotografiju DiCapria kao avatar.

"On se doista zanima za pitanja okoliša. Osim toga, on je medijski tip i pomalo razumije ruski. Zašto ne pretvoriti flashmob u nešto društveno značajno?", kaže Kulčeva.

Administracija "Nemarnog društva" je odbila dati komentar za Russia Beyond.

Problem s ruskim "gagachatovima"

Vladimir Zikov, ravnatelj Udruge profesionalnih korisnika društvenih mreža i komunikacijskih servisa, potvrdio je da je flashmob pokrenut u zatvorenoj zajednici, te da "kućni ogrtači" također imaju grupe na ruskoj društvenoj mreži VKontakte i servisu Telegram.

"Ljudi vole biti uključeni u veliku priču i za to nema boljeg mjesta od interneta. Osim toga, to daje ljudima šansu da pokažu da su pametni i domišljati, pa čak i da 'poklope' zvijezde", kaže Zikov.

Za njega problem s komentarima na profilu Lady Gage leži u tome da se tu doista radi o slučaju nasilja na internetu (cyberbullinga). Samo što ruski komentatori nisu vidjeli razliku između zabavnih šala i pravog uznemiravanja, te su prešli tu nevidljivu liniju.

Pixabay Pixabay

Osnivač prvog velikog kolektivnog bloga Runeta, Dirty.ru, i zajednice "Kolonija gubavaca", Jovan Savovič, opisao je takvo ponašanje kao uobičajenu želju za zabavom.

"Zamislite da u komentarima na profilu slavne osobe napišete recept za sarmu. I zatim to svima ispričate. A onda se o tim sarmama raspravlja na televiziji. Kakvo ludilo! Naravno, to je potpuna glupost, no to ne umanjuje zabavu. Internet tako funkcionira", objašnjava Savovič.