"Žena na automobilskim utrkama je cool": Ova ruska drifterica "proklizuje" unatoč svemu

Jekaterina Nabojčenko sudjeluje u ruskom natjecanju u driftanju. Ubrzava u svom sportskom automobilu na stazi, povlači ručnu kočnicu i počinje proklizivati. Možda mislite da to nije baš "ženstveno", ali Jekaterina je od djetinjstva voljela automobile.

"Nikada me nisu zanimale lutke. Voljela sam automobile. Kad bih za rođendan dobila lutku, otkinula bih joj glavu", kaže ona.

Jekaterina se upoznala s driftanjem sa 16 godina. "Slučajno sam otišla u vožnju s jednim drifterom. Vozili smo se i proklizivali po cijelom gradu. Oduševila sam se. Počela sam sama voziti drift stilom kada sam imala 21 godinu." Tada je dobila svoj prvi Nissan Skyline.

Nisu svi odobravali Jekaterinin hobi. "Prijatelji i kolege su pljuvali po tome, govorili su da sam luda. Nisu mogli shvatiti zašto mi je to potrebno. 'Ti si djevojka' - govorili su. Stalno sam to slušala, ali sam morala ignorirati mišljenje drugih ljudi i raditi ono što volim", kaže Nabojčenko.

Jekaterinin se ulazak u svijet natjecanja također dogodio slučajno. "Prijatelj" joj je slupao automobil i Jekaterina je, umjesto da ga popravlja, odlučila vozilo unaprijediti i pripremiti za driftanje. Automobil je bio spreman samo tjedan dana prije početka natjecanja.

"Bila sam stvarno zabrinuta i baka me pitala u čemu je problem. Kada sam joj objasnila što me muči, pogledala me i rekla: Znaš, Kaća, nikada nisam mislila da si takva kukavica. Poslije toga nisam imala izbora, morala sam pokušati."

Njezina prva utrka bila je potpuni neuspjeh. Osvojila je nula bodova. "Ništa mi nije polazilo za rukom. Samo sam htjela da me zemlja proguta", kaže Nabojčenko.

No nije odustala. "Ipak sam se pojavila u drugoj fazi. Mnogi su me pitali uživam li u tome da se sramotim. No u drugoj fazi sam osvojila nešto bodova i kvalificirala se, a sljedeća utrka je prošla stvarno dobro", objašnjava ona.

Za Jekaterinu je driftanje danas ozbiljan posao i ona sve svoje vrijeme i novac investira u svoj hobi.

"Driftanje je stvarno skup sport. Ako uračunamo sve, cijenu benzina, gume, transport automobila na stazu, račune za garažu i druge troškove, jedno sudjelovanje na natjecanju vas košta oko 500 000 rubalja (8000 dolara)", kaže Nabojčenko.

Driftanje zahtijeva žrtve, ponekad i velike. "Moj bivši dečko je jednom rekao da sve dok se bavim driftanjem nikad neću biti sretna u privatnom životu. S jedne strane, imam fanove koji misle da je žena na automobilskim utrkama cool. S druge strane, ta djevojka sve svoje vrijeme provodi u garaži, umazana uljem, okružena muškarcima. To ljude odbija."

Jekaterina kaže da na nju mnogi vrše pritisak da se prestane baviti driftanjem. "Kažu da to nije za žene, da bih se trebala smiriti i rađati djecu. Ponekad me navode da sumnjam u to što radim sa svojim životom. Ali znam da bih, ako bih napustila svoj omiljeni hobi, moj život bio još teži."

Barem zasad Jekaterina ne misli odustati od driftanja. "Kada neko vrijeme ne vozim, postanem neraspoložena. Nerviram se. Patim zbog nedostatka adrenalina", kaže Nabojčenko.