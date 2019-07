Zašto neki Rusi odlučuju hodati bosih nogu?

U srpnju su se na ruskim društvenim mrežama pojavile fotografije bosonogih djevojaka u moskovskom i novosibirskom metrou. Pojava je odmah okarakterizirana kao novi flashmob "Bosonoge u metrou" u duhu sličnog flashmoba "U metrou bez hlača", koji se svake godine održava u zapadnom svijetu.

Ljudi koji su navikli hodati u obući uglavnom su negativno reagirali na fotografije. Ovo su neki od pristojnijih komentara: "U metrou bi zbog prljavštine bilo dobro nositi i rukavice, a one idu bose", "Kakve živopisne crne pete", "Jeste li vidjeli cijene obuće? Ne može to sebi svatko priuštiti."

Čak je i press-služba Novosibirskog metroa reagirala na ovu pojavu, jer je službeno zabranjeno da ljudi u metro ulaze bosi, premda kazne nisu predviđene.

"Ignoriranje pravila sigurnosti može dovesti do ozljeda", kaže zaposlenik u metrou, a prenosi Komsomoljska pravda. "Na primjer, ako idete pokretnim stepenicama bez obuće, postoji opasnost da se ozlijedite na metalne dijelove. Bez obuće je veći i rizik da se okliznete na mokroj podlozi. U vagonu vam netko može nagaziti na bosu nogu, a to je vrlo neugodno."

Ali, poslije provjere se ispostavilo da to nije nikakav flashmob, nego se radi o nekoliko stotina ljudi diljem Rusije koji po ulicama, pa čak i u metrou, vole hodati bosi. Potrudili smo se saznati zašto oni to rade.

Zašto?

Kako kažu "bosonogi" (poznatiji po engleskoj riječi "barefooteri"), za njih je hodanje bosih nogu zadovoljstvo, a ne muka, i zato ih ne treba lišavati takve mogućnosti. Jedna od sudionica akcije u Novosibirsku Jevgenija kaže da je za nju to kao "kad izvadite čepove iz ušiju": "Dobivam takvu količinu informacija koje ranije nisam dobivala. Informacije primam dodatnim receptorima."

Andrea Matone/imageBROKER.com/Global Look Press Andrea Matone/imageBROKER.com/Global Look Press

Drugi ljubitelji hodanja bosih nogu također kažu da obuća organizam lišava mnogih prirodnih reakcija i slabi stopala. Oni se ne plaše hodati bosi čak i zimi, što jača njihov organizam.

Teško je utvrditi koliko ovakvih ljudi ima, no radi se o otprilike nekoliko stotina ljudi diljem Rusije. Grupa "Bosonogi Novosibirsk" na društvenoj mreži VKontakte ima preko 900 pratitelja, a u Moskvi, kako je objavio TV kanal Moskva 24, ima oko stotinu bosonogih.

Prema podacima drugih medija, ljubitelja bosonogog hodanja ima i u Čeljabinsku, Permu, Vladimiru, Orenburgu i Sankt-Peterburgu.

Moskovljanka Polina Smerč, koja spada među "bosonoge", kaže da hodanje po gradu bosih nogu nije strašno: "Najvažnije je gledati pod noge. Sviđaju mi se osjećaji, koji su različiti. Osjećaš se kao da živiš zajedno s gradom, otvoreniji si."

69-godišnji svjetski putnik Vladimir Nesin također voli ovakav stil hodanja. On je pješice i bez obuće obišao već preko 146 zemalja svijeta. "Obuća mi smeta, u njoj se osjećam neudobno, kao da sam u okovima. A kada hodam bos, osjećam povezanost sa zemljom. To je vrlo dobro za zdravlje. Nedavno sam izračunao da sam u 22 godine pješice prešao već 142 tisuće kilometara", rekao je on u intervjuu za RG.

Vladimir Nesin Vladimir Nesin

Opasno ili ne?

Liječnici su skeptični kada se radi o ovoj pojavi. Glavni nezavisni stručnjak prijestolničnog Tajništva za zdravstvenu zaštitu za primarnu medicinsko-sanitarnu pomoć odraslom stanovništvu Andrej Tjaželjnikov smatra da hodanje bosih nogu može dovesti do ozbiljnih ozljeda, opeklina od zagrijanog asfalta i infekcija.

"U gužvi netko vam jednostavno može stati na nogu koja nije zaštićena obućom. Posebnu opasnost hodanje bosih nogu predstavlja za dijabetičare. Radi se o tome da rane na nogama kod ovih bolesnika vrlo teško zarastaju. Posebno pitanje je opasnost od zaraza, jer se ulice ne dezinficiraju. Osim toga, kad pada kiša, na pločnik mogu dospjeti otpadne vode. Zato hodanje bosih nogu po gradu donosi ljudima više štete nego koristi", smatra on.

Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

On je također istaknuo da je vrlo korisno hodati bos po pijesku i travi. To je dobra vježba za mišiće stopala, tako se stimuliraju živčani završeci i krvne žile, što je dobro za opće jačanje organizma.