Predstavljamo vam Sashu Luss, ruski top model i novu muzu Luca Bessona (FOTO)

Još jedan holivudski triler s ruskim špijunima punit će kina ovog ljeta, a u glavnoj ulozi je 27-godišnja Ruskinja iz Magadana.

U društvu filmskih zvijezda kao što su Helen Mirren, Cillian Murphy i Luke Evans, Sasha Luss tumači ulogu agentice KGB-a i stroja za ubijanje.

"Anna" je tek drugi Sashin film. Luc Besson joj je 2017. već dao sporednu ulogu u filmu "Valerian i grad tisuću planeta". Čuveni francuski redatelj je vidio Sashinu fotografiju u časopisu i odmah se povezao s njezinom modnom agencijom. Nakon četverosatne audicije u Parizu (gdje je Sasha Luss pjevala, pa čak i izmislila jezik izvanzemaljaca, jer je bila na audiciji za ulogu princeze s drugog planeta), uspjela je ostavi jak dojam na redatelja te je dobila ulogu.

Besson vjeruje da Sasha ima izražen talent za glumu koji će svijet tek vidjeti. "Na audiciji se tražilo da u jednom trenutku zaplače. Tada sam shvatio da je u stanju upravljati svojim emocijama. Bio sam začuđen jer nije imala nikakvog glumačkog iskustva. Poslušala je moj savjet i upisala tečaj glume u New Yorku", ispričao je Besson za Forbes.

On dodaje da su za ulogu Anne na audiciji bile i druge glumice, no američki partneri su izabrali upravo Sashu. "Drago mi je da je ona dobila tu ulogu. Ona može biti i vrlo jaka i vrlo nježna, ovisno o onome što se traži u sceni, i pritom izgledati prirodno. Vrlo sam ponosan na nju!"

Glavna uloga u filmu "Anna" je ostvarenje sna, priznaje Saša. Još je kao dijete u Magadanu više puta gledala "Peti element". "Odrasla sam u malom gradu u zabitom kraju, i ovaj film mi je dao nadu da mogu puno toga postići u životu. Zamišljala sam različite daleke svjetove. I to je još jedan razlog zašto sam željela ulogu u 'Anni'. Luc me naučio kako koristiti maštu", kaže Sasha Luss.

Saša priznaje da u školi nije bila popularna, no uvijek je mogla uzvratiti udarac. "Ja sam borac za pravdu i događalo se da se tučem s dječacima. Ponekad su to bile opasne tuče. Moram priznati da sam ja izvlačila deblji kraj. Ali znala sam vratiti udarac. Čini se da su se neke stvari promijenile, jer dok smo snimali 'Annu' nisam imala tu energiju", smije se Saša Lus.

U djetinjstvu se bavila sportom i baletom, a kada su joj ponudili posao u modnoj agenciji imala je 15 godina.

Debitirala je 2008. godine na modnoj pisti u Moskvi s kolekcijom Aljone Ahmaduline i probila se u svijet mode. Primijetio ju je Karl Lagerfeld, bila je lice Dior Beautyja, Caroline Herrere i slikala se za Pirellijev kalendar 2015. zajedno s Gigi Hadid, Adrianom Limom i Natalijom Vodjanovom.

Posljednjih šest godina živi u New Yorku, no svakog mjeseca dolazi u Moskvu posjetiti roditelje.

Kada ju je Luc Besson upitao kako zamišlja svoj život kroz pet godina, odgovor je bio sljedeći: "Kroz pet godina ću osvojiti Oscar." Besson je uzvratio: "Ne zvučiš mi kao djevojka koja je upravo snimila malu scenu u velikom filmu. Ali pokušat ću ti pomoći."

Sasha Luss želi uloge u ozbiljnim dramama, poput one koju je imala Charlize Theron u filmu "Čudovište". "To je nevjerojatna transformacija! Ali moj idealni lik je Julia Lambert u 'Teatru' Somerseta Maughama. Ipak, moram dorasti do te uloge, u svakom smislu."

Ako niste u toku, Sasha Luss je bivša djevojka srpskog glumca Miloša Bikovića.

"Drago mi je zbog Sashe. Ona je uspjela svojim radom, predanošću i talentom od miljenice Karla Lagerfelda i zvijezde modne industrije promijeniti profesiju i postati ništa manje uspješna glumica. Nadam se da će vrijeme dokazati ove moje riječi. Sada je postala miljenica Luca Bessona. Želim im svu sreću i nadam se da će film doživjeti veliki uspjeh", izjavio je Biković.