Ruski odgovor McGregoru: Prvakinja udarcem nogom otvorila teglu krastavaca

Sportašica je sudjelovala u popularnom flash mobu #BottleCapChallenge u kojem se poklopac otvara nogom iz okreta, a akcija je zabilježena na usporenoj snimci.

"Nije bilo nikakvih posebnih priprema. Radili smo ubrzanje na treningu. Aleksej (trener) je predložio da uradim isto kao Statham. Otišao je u trgovinu i kupio teglu krastavaca. Svi drugi su otvarali čepove na boci. Ali mi smo drugačiji. Tegla se nije smjela pokretati. Napravili smo nekoliko dublova. U posljednjem su krastavci pali na zemlju", rekla je Larionova ruskim medijima.

Dodala je da ne želi izazivati neke ruske sportaše. "Strah me izazivati Habiba Nurmagomedova. Neka to uradi McGregor, on sudjeluje u flash mobu", rekla je Larionova. Ovo su već učinili UFC prvak Conor McGregor i glumac Jason Statham.

Snimku je objavio njezin trener Aleksej Borščev.