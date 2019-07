U glavnim gradovima Rusije i Hrvatske mogli bi se pojaviti Zagrebački trg i Moskovska avenija

Russia Beyond

Global Look Press

Moskovske vlasti planiraju nazvati jedan od trgova u čast hrvatske prijestolnice, dok Zagreb razmatra mogućnost da jednu od gradskih avenija nazove u čast Moskve, rekao je ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov za TASS.

"Gradonačelnik [Zagreba] Milan Bandić pomogao nam je ovdje podići tri spomenika: Puškinu, Jesenjinu i Gagarinu, i to u najprestižnijim gradskim parkovima. Vlada Moskve je u znak dobre volje obećala kod sebe napraviti Zagrebački trg. Usmeni dogovor i suglasnost ureda gradonačelnika Moskve već su dobiveni, a vlada Moskve sada čeka službeni zahtjev veleposlanstva Hrvatske u RF kako bi razmotrili mogućnost otvaranja takvog trga, no to je samo formalna procedura. O tome u kojem će se okrugu i rajonu trg nalaziti još se raspravlja", rekao je.

Prema riječima Azimova, Bandić pak namjerava jednu od gradskih avenija nazvati u čast Moskve.

"Procedura je ovdje jednostavnija, nisu potrebni nikakvi formalni zahtjevi. On je na dužnosti 18 godina, sam donosi odluke i ima odličan odnos prema Moskvi, a općenito čini mnogo toga kako bi ovjekovječio sjećanje na Ruse u Hrvatskoj", dodao je sugovornik agencije.

Spomenik Križaniću

Veleposlanik je rekao i da su ranije postignuti dogovori o postavljanja spomenika hrvatskom teologu, lingvistu, filozofu i povjesničaru Jurju Križaniću otkazani. Razlog je, prema njegovim riječima, pismo upućeno Sergeju Čerjominu, voditelju odjela vanjskoekonomskih i međunarodnih veza grada Moskve, i gradonačelniku prijestolnice Sergeju Sobjaninu, "koje je potpisao mitropolit Illarion, u kojem se navodi da se Ruska pravoslavna crkva kategorički protivi postavljanju tog spomenika, jer se Križanić bavio propagandom katoličanstva". Azimov je tada Bandiću predložio alternativu - postavljanje spomenika poznatog hrvatskog pisca Miroslava Krleže u Moskvi.