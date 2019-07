Ruski šahist Jan Nepomnjašči prednjači na turniru u Zagrebu

Russia Beyond

Rus Jan Nepomnjašči u svim partijama druge faze serije Grand Chess Tour, koji se održava u Zagrebu, drži svoju liniju igre, koja velemajstoru omogućuje da bude na prvom mjestu, izjavio je za RIA Novosti potpredsjednik Moskovskog šahovskog saveza Sergej Smagin.

Nepomnjašči vodi nakon pet kola s četiri boda. Drugo i treće mjesto dijele svjetski prvak Norvežanin Magnus Carlsen i Amerikanac Wesley So, koji imaju po tri boda. Natjecanje se održava od 26. lipnja do 8. srpnja.

"Jan je odličan, jer u turniru prednjači i drži svoju liniju igre", rekao je Smagin. "Igra u svom stilu, iako ponekad griješi, no dobro mu ide. Treba mu čestitati na visokom sportskom rezultatu. Postoji šansa da, s obzirom na prirodu turnira, drugim sudionicima ne ide tako dobro. Ako mu sve uspije, Jan bi mogao zauzeti prvo mjesto. Ne treba srljati u euforiju, jer je igra još uvijek neujednačena. No on drži svoju liniju, što mu donosi najveći sportski uspjeh. Možda i najvažniji u životu."

"Nadamo se da će mu se na ovom natjecanju sve dobro posložiti", nastavio je Smagin. "Važno je od Jana očekivati ozbiljnu mušku stabilnost pri kojoj će zadržati svoj jasan stil. Glavno je pitanje koje će morati riješiti u bliskoj budućnosti je li moguće kombinirati stabilnost s takvim osobnim stilom."

Nepomnjašči će se u sedmom kolu sastati s Carlsenom, koji ove godine igra sjajno i ostvaruje odlične rezultate.