7 otrovnih biljaka na koje treba pripaziti u Rusiji

Možda i nije tako loše što ljeto u Rusiji ne traje dugo, jer s vrućim danima dolaze i sljedeće opasnosti. Dok uživate u zelenilu svuda oko vas, imajte na umu da neke biljke mogu biti smrtonosne! Upozorili smo vas!

7. Obični likovac

Legion Media Legion Media

Jarkocrvene bobice djeluju tako slatko i bezopasno... i mirišu jako lijepo. Izgledaju baš poput ribiza. No jedino što Daphne mezereum želi je povrijediti vas. Svi dijelovi ove biljke su otrovni: bobice, lišće, stabljika... Jedna kap njezinog soka uzrokuje jaku iritaciju kože. Jedna bobica može izazvati tešku mučninu i vrtoglavicu. Njezino narodno ime je Vučja bobica (Volčja jagoda), jer je vuk nekoć bio simbol lukavosti i okrutnosti. Biljka raste uglavnom u šumama središnje Rusije.

6. Veliki bun

Danny S/Wikipedia Danny S/Wikipedia

U davna su vremena žene kapale sok Atrope belladonne u oči - zjenice bi im se raširile i sjajile. Bobice ove biljke su se koristile za postizanje rumene boje. Naziv ove biljke na talijanskom jeziku znači "lijepa žena", no na ruskom ima drugo ime - bešenica, što znači "nešto što vas čini ludim". Veliki bun, poznat i kao crni bun i velebilje, zaista vas može izludjeti: sadrži atropin koji može uzrokovati snažno uzbuđenje, sve do bijesa. Na ovu biljku pripazite na jugu Rusije, osobito u blizini rijeka i šumskih rubova.

5. Crna bunika

Legion Media Legion Media

Kada Rusi vide ludu osobu, često za nju kažu da je "pojela previše bunike". Hyoscyamus niger, poznatiji kao crna bunika, stvarno vas može dovesti do ludila. Bliski je rođak velikog buna, ali je "domaćeg" izgleda. A ova je biljka zbog svog skromnog izgleda možda još otrovnija od velikog buna. Raste svugdje, čak i u vrtovima na dačama.

4. Ricinus

Legion Media Legion Media

Ova biljka u tropima može narasti do visine od 10 metara, no zahvaljujući ruskom vremenu, ovdje može doseći samo oko 2-3 metra visine. Ricinus communis, ricinus ili skočac, sadrži ricin, vrlo otrovnu tvar. Njegov sok ili sjemenke mogu dovesti do smrti u roku od 5 do 7 dana. Zaista. Mnogi ljudi znaju da je otrovan, no ima jarke plodove, koji nalikuju kestenu. Zašto ga ne iskoristiti na dači? Nemojte se iznenaditi ako ga vidite u tipičnom vrtu, osobito na jugu.

3. Jasenak

Legion Media Legion Media

Kada ugledate grmlje Dictamnusa (njegov ruski naziv je jasenec), teško je povjerovati koliko ova biljka može biti opasna. Ovi ružičasti cvjetovi sadrže mnogo eteričnih ulja, a kada ih protrljate, mirisat će poput limuna. Zvuči sjajno, posebno za one koji ne znaju do čega takva aromaterapija može dovesti. Samo jedan dodir može uzrokovati opekline. Jasenak voli kamenito tlo i raste svugdje, od zapadne Rusije do Dalekog istoka.

2. Jedić

Legion Media Legion Media

U drevna su vremena strijelci trljali svoje strijele korijenjem Aconituma, poznatog kao jedić, klobučac ili dragoljub, kako bi lakše ubili svoje neprijatelje. Čak i danas, kada se ne morate bojati da će kraj vas proletjeti otrovna strijela, ova biljka za vas može biti smrtonosna. Modri cvjetovi koji mame svojom aromom mogu dovesti do trovanja i grčeva. Bez medicinske pomoći, nuspojave mogu biti itekako tragične.

1. Šapika

Legion Media Legion Media

Ovo je vjerojatno najopasniji i najrasprostranjeniji korov u Rusiji. Njegovo službeno ime je Heracleum (prema legendi, sok ove biljke je povrijedio i samog Herakla), no u Rusiji se ova biljka zove svinjski korov Sosnovskog ili jednostavno borščevik. Neka vas ime ne zbunjuje: iako izgleda kao divovski kopar, nipošto ga nemojte koristiti u pripremi boršča! Najbolje je da se držite na sigurnoj udaljenosti od ove biljke: njezin sok lišava kožu UV zaštite pa ćete zadobiti najjače opekline (koje mogu dovesti do smrti). Sok u očima može rezultirati sljepoćom. A najgore od svega je što je ovaj korov iznimno teško uništiti. Svaki cvat sadrži oko 3000 sjemenki, a svaka biljka, koja može narasti do tri metra, može imati do 10 cvatova. Ove sjemenke se ne boje ruske klime i s teritorija potiskuju druge biljke. U Moskvi čak postoji i kazna za vlasnike dača koji na svojoj zemlji ne uništavaju ovaj korov, no on se i dalje širi od juga do Sibira.

Uživajte u ljetu u Rusiji!