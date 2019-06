MIŠLJENJE: Kako nam je HBO-ov "Černobil" lagao i zašto svejedno zaslužuje naše pohvale

Priznajte, kad gledate "Černobil", ne možete se ne diviti njegovoj produkciji. Sav taj novac uložen u to da najveću svjetsku nuklearnu tragediju pretvori u filmsku gozbu za oči. No sa serijom nije baš sve kako bi trebalo biti. Ipak, ono što jest bi nas trebalo natjerati da zastanemo i porazmislimo.

Istinitost "Černobila", sam razmjer poduhvata - glumci, autentični krajolici, odjeća, manire, izrazit manjak pretjeranih karikatura, da ne govorimo o opremi iz 1980-ih - služe da bi uvjerili gledatelja da više nismo u Hladnom ratu, koji će se zauvijek pamtiti po pretjerivanjima u filmskoj industrijo.

No, još uvijek zapravo jesmo, iako nenamjerno, kao što nam "Černobil" i otkriva. I zbog toga su stvari koje tvorcima prolaze mnogo opasnije za percepciju naše zemlje očima stranog gledatelja: ne zna se gdje se stvarnost završava, a fantazija počinje. Sve je to krajnje nepatvoreno, srceparajuće, katarzično. Plakao sam. Plakali su svi za koje znam da su pogledali seriju.

Tvorac HBO-ovih mini-serija Craig Mazin znao je što radi. Imao je pristup povijesnim zapisima koji slobodno kruže, no odlučio je biti vrlo selektivan u svojem prikazu sovjetskih ljudi te nas je naslikao ne samo kao nekompetentne - ili naciju koja je voljna žrtvovati ljude zbog aljkavo objašnjenih razloga - nego i ponekad neobično zapadnjačke u ponašanju.

To ne znači da SSSR nije bio negostoljubivo mjesto za rad. Mazinov "Černobil" majstorski demonstrira situaciju koju čak i Rusi smatraju prekretnicom u priči o kolapsu Sovjetskog Saveza: zataškavanja, kriminalni nemar u službi izolacionističke ideje, ogromna cijena u ljudskim životima i potpuna birokratska samodopadnost koja je nesumnjivo dovela do toga da do nuklearne katastrofe uopće dođe. Upravo način na koji do toga dolazi odvlači pozornost gledatelja malo dalje od nevidljivog čudovišta - radijacije - prema pravom čudovištu - Sovjetskom Savezu. Bez daljnjeg odlaganja, pogledajmo neke od ozbiljnijih mana "Černobila".

(UPOZORENJE: SLIJEDE SPOILERI)

1. Sam razmjer sovjetske nekompetentnosti

Mazinovi sovjetski nadređeni (svi, od inženjera u tvornici, pa sve do vojnih aparatčika) izravno krše uspostavljenu operativnu proceduru - da ne govorimo o bezumnom "komunističkom" držanju, kojeg su prve tri epizode prepune, uključujući bizaran govor ostarjelog aparatčika "Voldemorta" o tome da će svi koji su na višem položaju biti fino kompenzirani za osuđivanje nekih 50 tisuća stanovnika Pripjata na sporu smrt od bolesti povezanih s radijacijom (iz prve epizode).

HBO, 2019. HBO, 2019.

Da - černobilski reaktori nisu bili savršeni, no njihove su tajne nedostatke arogantno skrivali čak i sami operateri. Te fatalne mane su prikladno dokumentirane u četvrtoj epizodi: jedna takva mana bila je iznenadni porast proizvodnje energije koji se događa kada se sve šipke bora u potpunosti izvuku iz reaktora kako bi se smanjila njegova izlazna energija, a zatim, kada se umetnu natrag u reaktor - što u prvoj sekundi dovodi do izlazne energije pomnožene s faktorom 20. To je, kao što sada znamo, ono što je uzrokovalo eksploziju u Reaktoru 4 - RBMK reaktoru koji se koristio u sovjetskoj Rusiji. Ono što slijedi pomalo podsjeća na komediju "Noć u muzeju" (2006.), osim što svima otpada koža uz zvuke ljudske agonije koja pliva u krvi.

Kada je riječ o znanosti, "Černobil" blista (gotovo blista: radioaktivne čestice ne boje zrak u plavo - mogu bojiti tekućine, kada su bombardirane neutronima, npr. rashladnom vodom unutar jezgre reaktora). Kada je riječ o čovječanstvu i sovjetskoj stvarnosti - ponekad podbaci u najnepotrebnijim trenucima. Sovjetska tehnička nekompetentnost na terenu za gledatelja je svojevrsna ulazna točka za donošenje pretpostavke o tome kako se upravljalo svim područjima života u SSSR-u.

Mora se priznati da postoje deseci iskaza koji svjedoče o nasumičnom sovjetskom odnosu prema nuklearnoj energiji: cijeli projekt je bio prepun opasnosti. Međutim, neki od zlotvora u seriji, poput zamjenika glavnog inženjera Anatolija Djatlova (despotski antagonist u kontrolnoj sobi, koji stoji iza fatalnog lanca odluka koje su sve pogoršale), prikazani su preneprofesionalno, poput likova iz crtića. Pored sveg istraživanja, tvorci serije zaista ne razumiju (ili ne žele razumjeti) tko su Rusi kao ljudi.

HBO, 2019. HBO, 2019.

2. Ideja da je neposlušnost prema nadređenima gora od smrti

Djatlov - ratoborni manijak - naređuje i upravlja svojim podređenima kao da su bespomoćni slabići. Gledatelj bez toga neće shvatiti koliko su Sovjeti bili bezobzirni i koliko je zastrašujuće bilo završiti na vojnom sudu - čak i ako je neposlušnost značila spašavanje života - uključujući i svoj vlastiti.

Svi u kontrolnoj sobi 4 stalno govore Djatlovu da se reaktor pokvario. Zamjenik glavnog inženjera inzistira na tome da je problem samo u spremniku za vodu. To nije točno, prema brojnim zapisima, uključujući i onog Djatlovljevog (na ruskom). On bi bio u savršenom položaju da bude među prvima koji su vidjeli da problem nije bio u spremniku za vodu. I to je shvatio nekoliko minuta kasnije. Samo je voditelj smjene iz reaktora 3 sumnjao u istinu - a ne Djatlov. Iako je bio grub čovjek, sablasno sličan onome kako je prikazan u seriji, Djatlov je bio i profesionalac - a ne manijak koji je lagao da bi spasio vlastitu kožu. Ipak, fiktivni Djatlov je nekoliko minuta kasnije prikazan kako u bunkeru s karijernim aparatčicima radi upravo to!

Štoviše, pravi Djatlov nikad nije psovao svoje podređene niti ih je smatrao nesposobnima za taj posao.

HBO, 2019. HBO, 2019.

Djatlov je također otišao tako daleko da je priznao da je upotreba gumba AZ-5 - hitno isključenje koje spušta šipke bora u rashladnu vodu kako bi se stabilizirala izlazna snaga - bila pogreška. No njegova je odluka da to poništi došla nekoliko sekundi prekasno. Djatlov također nije imao adekvatne informacije o reaktoru da bi postupio drugačije. Što jest, jest: on ima ispad u petoj epizodi, gdje to otkriva. No, to čini izrazito nesovjetski i histerično. Ipak, prepišimo to kreativnoj slobodi (sam Mazin je u jednom podcastu priznao da se suđenje nije dogodilo na taj način).

Ipak, u kobnoj se noći 26. travnja 1986. godine kontrolna soba Reaktora 4 nalazila između diletantizma i straha od govora. Sovjetski profesionalci su prikazani kao nepromišljeni leminzi koji slijede naredbe iz straha. I to me dovodi do sljedeće točke.

3. Ideja da Sovjeti izvode herojska djela samo ako im je pištolj prislonjen na glavu

Od svih stvari koje bih želio spomenuti, ova je, po mom mišljenju, najozbiljnija. Tijekom serije vidimo da su svima, od rudara do mobiliziranih civila, nudili novac da naprave ono što je potrebno: 500 rubalja, 800 rubalja, 1000 rubalja… i puno votke, naravno! (Rusi tijekom cijele serije gutaju litre vatrene vode, iako bi znali da za sprečavanje djelovanja zračenja treba piti crno vino). Čini se da Mazin - Njujorčanin - misli da su Sovjeti motivirani novcem čak i kad im smrt kuca na vrata. Neću ovdje donositi nikakve sudove o Amerikancima, no na kakvo bi se drugo iskustvo Mazin mogao osloniti za svoju priču?

Isto se može reći i za Akimova i za druga dva inženjera u kontrolnoj sobi 4. Oni su takve kukavice da je potreban tiranin Djatlov da bi im naredio da u sobi za hlađenje okrenu nekakve poluge. Oni se obvezuju i gaze kroz do koljena duboku radioaktivnu vodu koja će ih sigurno ubiti. No on to čine iz čistog straha za svoje karijere?

HBO, 2019. HBO, 2019.

Nastavljamo dalje: sat vremena kasnije, direktor černobilske nuklearne elektrane Viktor Brjuhanov odlučuje poslati glavnog inženjera Anatolija Sitnikova na krov reaktora 4 kako bi utvrdio opseg štete - a Sitnikov... odbija? Da bi vas još više približili rubu vašeg sjedala, tu su naoružani stražari koji čekaju ispred vrata - znate, za slučaj da netko od černobilskih ljudi u odijelima učini nešto nepredvidljivo pa ga treba ustrijeliti ili obuzdati. Vojnik je, naravno, mnogo popustljiviji od Sitnikova - koji bi trebao biti profesionalac u sobi - i bez problema ga prati na krov da vidi je li poklopac jezgre doista otpuhan. Začudo, kad se Sitnikov vrati dolje, još uvijek misle da je on u zabludi?!

Smeta mi što je Mazin odlučio prikazati hrabrost nekih sovjetskih ljudi - a ne drugih. Je li to zato što su hrabri samo oni ljudi koji dobivaju zapovijedi s pištoljem prislonjenim na glavu? Vidite, tako su se dogodile sve žrtve u SSSR-u. Zato je 600 tisuća ljudi koji su spašavali cijelu Europu, počinivši sporo samoubojstvo u naknadnom čišćenju opasnih materijala, postupilo herojski samo jer je to bio SSSR. Morate ih prisiliti držeći ih na nišanu. Kao što je prikazano u kasnijoj sceni s rudarima iz Tule.

A govoreći o rudarima: neki od onih koji su preživjeli bili su zatečeni prikazom svog nesebičnog djelovanja kao potaknutog novčanom nagradom. Moje je pitanje Mazinu - zašto si cijeli narod morao pokazati hrpu pohlepnih ljudi koji ne razumiju svoje prioritete?

Jedna je scena posebno nasmijala ljude - kad su poslali ministra ugljena u odijelu da nagovori 300 rudara da iskopaju tunel ispod reaktora. To se u stvarnosti nikada ne bi dogodilo. Ne obraćate se ljudima koji su deset stupnjeva ispod vaše razine. I ne morate uperiti pištolj u njih, zaboga.

4. Tajni sastanak u bunkeru se nikada nije dogodio. Kao ni blokada Pripjata!

HBO, 2019. HBO, 2019.

Jedan od temelja serije je nemilosrdno sovjetsko donošenje odluka koje čini sve što je u njezinoj moći da bi sačuvalo sovjetski imidž, dok svi pripadnici komunističke partije u odijelima u procesu dobivaju veliku povišicu (vidite, ne znaju čak biti ni dobri komunisti - a kamoli raditi svoj posao). Ne samo da se sastanak usred noći nije dogodio, već nam je prikazana soba puna budala koji su - pod komunističkom hipnozom - odlučili blokirati obližnji grad Pripjat, sa svojim ženama i djecom, kako ne bi izazvali gnjev 'Partije'. Baš...

Zapravo, upravo je Brjuhanov (koji u seriji tvrdi da evakuacija nije potrebna) prvi predložio odlazak iz Pripjata. No u Mazinovoj je mašti on ipak previše fokusiran na karijeru. Dakle, osuditi na smrt svoju obitelj, zajedno s 47 500 drugih ljudi, na neki je način prihvatljivija opcija. Na sastanku svi aplaudiraju slavi Sovjetskog Saveza.

Trebamo li povjerovati da su sovjetski aparatčiki zapravo bili skupina veseljaka? Naravno da ne. Sovjetski Savez nije imao ništa protiv toga da na smrt osudi desetke, čak i stotine tisuća ljudi, da bi pobijedio. No to se nikad nije činilo iz gluposti. "Černobil" je tako uspješan kod gledatelja upravo zato što se neke scene čine istinitima. To je razlog zašto mnogi postupci koji su tako izvan karaktera za stvarne Sovjete tako lako skliznu ispod vašeg radara.

Istina: nikada nije izdana nijedna zapovijed za blokadu grada. Ljudi su odlazili u gomilama! O čemu govori Mazin? Ovo je udžbeničko znanje povijesti.

HBO, 2019. HBO, 2019.

A sjećate li se zlog zamjenika predsjednika Vijeća ministara, Borisa Ščerbine, kojeg igra Stellan Skarsgård? U fiktivnom Černobilu svi ga mole da započne evakuaciju grada, no on niti ne trepće. U stvarnosti se cijela scena u kojoj ljudi moraju ostaviti svoje stvari i stati u red ispred autobusa koji ih vode u Černigov događa 27. travnja - nekoliko sati nakon eksplozije. Ne pitajte mene: pitajte stotine preživjelih. Evakuacija je provedena učinkovito.

Zašto je prenijeti gotovo sve točno opasnije od pravog laganja

Kao što sam rekao, Mazinov "Černobil" podiže veo s nekih bolnih istina s kojima se Rusi moraju suočiti. Volio bih da se nije radilo o "prikladnim" istinama za zapadnog filmaša. Upravo selektivnost ovog preciznog prikaza omogućuje zapadnoj publici da oprosti svojim vladama što nastavljaju dehumanizirati i progoniti našu zemlju. Osjećaj je autentičan.

Da se Černobil dogodio u zemlji povezanoj sa SAD-om ili Europskom unijom, ništa od ovoga ne bi bilo potrebno. Svi bismo mogli zajedno plakati. Umjesto toga, ono što je globalna tragedija koja nas je sve trebala ujediniti protiv budućeg nemara u korištenju nuklearne energije kao svojevrsni tečaj za osvježavanje o percipiranoj pokvarenosti američkog modernog neprijatelja - Rusije. I s tog stajališta, Rusi će teško oprostiti. Ne bih uzimao bezdušnost černobilskih likova po nominalnoj vrijednosti.

HBO, 2019. HBO, 2019.

A evo gdje Mazinov "Černobil" zaslužuje najviše pohvale

Bez obzira na zbrkanu vremensku liniju ispovjedi Valerija Legadova, istina je: da nije bilo hrabrosti i požrtvovnosti njega i drugih poput njega, tri preostala reaktora bi se prije ili kasnije suočila s istom sudbinom. Rusija se jednostavno mora suočiti s činjenicom da smo bili spremni uništiti čovjeka da bismo spasili svoje stražnjice, kao i one cijele Europe.

Birokracija kasnog razdoblja Sovjetskog Saveza je, na sreću, stvar prošlosti. Neki problemi, ipak, postoje i danas: nepotizam, ulizivanje, strah od nadređenjih - sve je to još uvijek uobičajeno u feudalnom društvu koje je moderna Rusija. Frustracija američkog gledatelja nad našim bivšim SSSR-om može i treba biti oproštena. Tko smo mi da se žalimo kada mnogi među nama još uvijek vjeruju da je u redu žrtvovati kvalitetu u interesu zaštite interesa nekolicine u danom profesionalnom okruženju? Ovdje ne govorim o politici, nego o sveukupnom načinu na koji obavljamo svoj posao - od odvjetničkih društava do tvornica i medija, pa čak i do tvrtki za odlaganje otpada - nevažno je. Amerikanci se barem ponašaju kao da im je stalo (iako su njihovi propagandni mjehurići mnogo vještije održavani od naših), dok ruski mentalitet puštanja i spuštanja glave u očaju kad god se naiđe na takve prepreke i dalje postoji.

Ljubitelji povijesti se mogu žaliti koliko god žele na predramatični prikaz partijskih karijerista u HBO-ovom "Černobilu". Istina za to ne mari. Još uvijek nismo naučili vrednovati zajednički rezultat iznad interesa manjeg broja pojedinaca koji rade u tom kolektivu. U očima suvremenog ruskog gledatelja, Mazinova priča nesvjesno zahvaća nešto vrlo blizu kuće.