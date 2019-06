AvtoVAZ pravi sportsku Lada Granta FL 4WD s turbo motorom od 350 KS

View this post on Instagram

Свершилось! Мы приступаем к постройке раллийного автомобиля для класса абсолют Чемпионата России ! За базу будет взят кузов автомобиля Лада Гранта, НО привод будет 4wd, а двигатель с турбонаддувом порядка 350лс, которые будут передаваться на колеса через 6 ступенчатую секвентальную коробку передач. В данном проекте мы постараемся применить проверенные решения автомобилей класса R5, так и собственные наработки нашей команды. В данный момент мы ищем партнера по изготовлению пластикового обвеса!!! Поддержку проекта по подвеске и трансмиссии осуществляет компания @samsonasmotorsport_official Дизайн автомобиля совместно с @vinyl_art_graphics Если вас заинтересовал проект и вы готовы поучаствовать, то мы рассмотрим любые предложения. @lada_sport @lada.vesta.club @ladasamara_club @ladasportclub #ладагранта #ладакалина#лада#ваз#ралли#samsonasmotorsport#rally#proto#lada#