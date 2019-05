Jedan Rus na YouTube kanalu promovira dobra djela... I ostaje anoniman!

"Mislio sam da je nepristupačna okolina neka strma litica, ali sada shvaćam da nepristupačna sredina može biti i nešto jednostavno kao što je rubnik na ulici." Ovako počinje video objavljen na YouTubeu kanalu "Slovo pacana" (Riječ jednog momka), na kojem mladi ljudi u kolicima iz čitave Rusije odlaze na putovanje po Kavkazu. Na snimci se pred kamerom pojavljuje voditelj: mladić u prepoznatljivoj trenirci s torbicom oko pojasa govori o ljudima koji se pojavljuju na snimci i o tome kako se sve to dogodilo. Na kanalu ima nešto više od 20 ovakvih snimaka, na kojima se mogu vidjeti volonteri koji besplatno dijele kruh, kupuju hranu od starih žena na tržnicama ili na ulici postavljaju klavir. Lice voditelja uvijek je zamagljeno, iako upravo on stoji iza ovih dobrih djela. Russia Beyond ga je pronašla, želeći doznati zašto on sve to radi.

"U svijetu je previše negativnosti"

Roman, star 30 godina, živi u Moskvi. Zamolio nas je da ne otkrivamo njegovo prezime niti prikazujemo njegovo lice i objasnio zašto ga zamagljuje na svim snimkama. "Malo je neobično kada se ovakve stvari snimaju, jer izgleda kao da želim reći 'vidi kako sam plemenit'. Osim toga, mogli bi me prepoznati kolege s posla!"

U stvarnosti Roman ima tri posla (u trgovini i u građevinarstvu), a značajan dio svoje zarade troši na humanitarni projekt "Riječ jednog momka". "Na internetu danas možete vidjeti samo negativne stvari, a ja želim da moja djeca imaju pred sobom dobre primjere", kaže Roman. "Stvari koje mladi gledaju na internetu uništavaju im mozgove i oni tako pobrkaju važne i nevažne stvari. Odlučio sam da je potreban nekakav alternativni sadržaj koji mladi mogu gledati i da taj sadržaj treba prikazivati primjere dobrote."

Roman je tako poželio praviti snimke koje prikazuju dobra djela. Kupio je kameru i zamolio svog prijatelja snimatelja da mu pomogne u pravljenju snimaka. Do tog vremena Roman nije imao nikakvo iskustvo u pisanju bloga ili snimanju, no njegov je prvi video, na kojem kupuje hranu od starica na ulici, od kraja prosinca 2018. godine pa dosad pogledalo skoro osam milijuna ljudi.

Svoj kanal je nazvao "Slovo pacana" (Riječ jednog momka), jer vjeruje da nitko ne treba prekršiti zadanu riječ, a to je njegov princip od djetinjstva. Osim toga, Roman vjeruje da se to sviđa mladima, jer ga doživljavaju kao jednog od njih. A on to i jest.

"Samo vrlo mali broj ljudi među mojim najbližima i najdražima zna da ja to radim", kaže Roman. "Znam da će doći vrijeme kada ću ga morati reći svima i pokazati svoje lice, ali zasad mi se više sviđa da ovo radim inkognito!"

Ljudi ne znaju unaprijed da ću ih posjetiti

Protagoniste na svojim snimkama Roman pronalazi slučajno. Kada su išli na Kavkaz snimiti video o ljudima koji su vezani za kolica, upoznali su jednu staru ženu koja prodaje svoje proizvode. I odlučili su kupiti sve što je prodavala i napraviti video o tome. Što se tiče samohranog oca Vadima, koji se brine o velikoj obitelji, njega su pronašli preko gradske uprave. A pratitelji kanala su predložili ostale protagoniste.

Najvažnije je što nitko od njih nije unaprijed znao da će netko kod njih doći da im donese stvari koje su im potrebne ili da im na neki način pomogne. Za sve je njih to bilo iznenađenje, pa su emocije koje se vide na snimkama (kako samih protagonista, tako i voditelja) potpuno autentične.

Jedan od momaka koje možete vidjeti na snimci o ljudima u kolicima, Ilja, po cijeli dan leži kod kuće: posljednji put je izašao vani prije šest mjeseci. Ali čak i kada negdje izađe, što može raditi? "Rekao sam mu: Ako naučiš kako sjesti u kolica, garantiram ti da ću ti omogućiti da odlaziš sve do parka i trgovina. Napravit ću prelaze preko rubnika tamo gdje trebaš prijeći i postaviti betonske kugle koje sprječavaju parkiranje automobila koji bi ti blokirali put. Ali najprije moraš ustati!"

Viktorija, djevojka koji živi na lijekovima, ima neizlječivu bolest. Roman sve ove životne priče prima k srcu. "U prošlosti sam želio ostati po strani, jer je u mom životu sve bilo u redu", kaže Roman. "Ali nakon što sam proveo četiri dana u bliskom kontaktu s njima, shvatio sam da su oni ljudi kao i svi mi; samo su njihovi životi mnogo teži, pa za njih čak i izlazak iz kuće može predstavljati problem!"

Pokazati svima dobra djela

Roman kaže da on želi pomagati i drugim ljudima, uključujući žrtve šumskih požara i usamljene stare ljude koji žive u udaljenim krajevima. No priznaje da mu je teško nastaviti dalje razvijati svoj kanal bez reklamiranja nekih proizvoda. Ne bi želio promovirati svakakve kladionice, a još uvijek nema dovoljno pratitelja (samo ih je 365 tiusća u svibnju 2019.) da bi privukao velike kompanije, kao što je Yandex. Roman kaže da bi mu za to bilo potrebno najmanje milijun pratitelja.

Naravno, izuzetno je teško za dva čovjeka sve ovo organizirati, kaže Roman. Zahvaljuje svim svojim pratiteljima koji ne samo što šalju donacije, nego nude i svaku drugu pomoć. "Ljudi su Vadimu i njegovoj velikoj obitelji nosili hranu: dobili su čak i paket iz Altajskog kraja. A u Tuli je jedan pratitelj osigurao GAZ-ov kamion kojim smo dijelili kruh. Drugi čovjek nam je pomogao ratnom veteranu isporučiti štednjak", kaže Roman. Dodaje da se dogodila i neugodna situacija, kada je jedan od "pomagača" tražio publicitet za sebe i počeo direktan prijenos na vlastitom blogu. "Nekoliko puta sam ga zamolio da to ne čini, no nije obraćao pažnju, pa sam mu morao objasniti na drugi, neugodniji način. Još uvijek prijeti da će otkriti moje lice!"

Roman također ističe da mu glavni cilj nije samo pomagati ljudima, već potaknuti druge da to čine. I njegov način djeluje. "Pratitelji mi šalju svoje priče o tome kako odnose hranu staricama ili samo izražavaju svoju zahvalnost. Neki mi čak pišu i iz inozemstva."