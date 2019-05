"Zbrisao je kao štakorčić": Conor siguran u revanš s Habibom

Russia Beyond

Bivši UFC prvak u dvije kategorije Irac Conor McGregor ispričao je novinarima detalje o tuči u Las Vegasu poslije borbe s Habibom Nurmagomedovom, koja je obojici boraca donijela diskvalifikaciju i kaznu. On je također rekao da je siguran da će se oni još sresti u oktogonu.

Bivši UFC prvak Irac Conor McGregor je u intervjuu za Pundit Arenu otkrio detalje o incidentu koji se dogodio 6. listopada na UFC natjecanju nakon njegove borbe s Habibom Nurmagomedovom, kada ga je ruski borac "ugušio" i prisilio na predaju, a zatim iskočio iz kaveza oktogona i bacio se u publiku, gdje je započeo tuču s Dillonom Danisom, Conorovim džiju-džicu trenerom.

twitter.com/ ufcnews/Global Look Press twitter.com/ ufcnews/Global Look Press

"Borba je bila završena, sve se završilo. Habib se popeo na kavez i skočio u gomilu. Pobjegao je, jer upravo tako rade mali štakorčići kao što on", rekao je Connor.

"Poštujem ga kao borca, čestitam mu na pobjedi u toj borbi. No vidjet ćemo što će biti sljedeći put. Siguran sam da ću se još sresti s Nurmagomedovom, hajde da to ponovimo! Skroman sam u pobjedi i porazu, bez obzira na konačni rezultat. Na kraju krajeva, to je sport. Poštujem naš sport, a te večeri sam izgubio", dodao je Irac.

"Vidio sam da je Habib tamo napravio kaos i počeo se tući. Tada sam ustao, shvativši da će se nešto dogoditi. Njegova braća su potrčala. Primijetio sam jednog od njih, bio je to pravi božićni poklon! Bio je pored mene, udario sam ga u oko, izbila je tuča."

Nurmagomedov je poslije borbe rekao da su razlog za njegovu agresiju bile brojne uvrede koje je McGregor uoči početka borbe uputio njemu i njegovim rođacima, uključujući i njegovog oca.

Ruski borac nije potvrdio da je Danisa napao zato što mu je on nešto doviknuo za vrijeme samog duela s McGregorom. Habib je rekao da je krenuo prema McGregorovom timu i kao protivnika izabrao Danisa, zato što mu je on izgledao najmlađi i sposoban braniti se.

Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Nakon ovog događaja Atletska komisija države Nevade, koja spada među najstrože u SAD-u, dugo je analizirala incident i prije svega zadržala Nurmagomedovu milijun dolara od honorara.

Na kraju je Rus diskvalificiran na devet mjeseci te je morao platiti kaznu od 500 tisuća dolara, dok je McGregor udaljen iz ringa na šest mjeseci, plativši simboličnu novčanu kaznu.