Prijete li čovječanstvu ponovno male boginje i druge strašne bolesti?

Elaine iz Wisconsina (SAD) imala je pet godina kada se razboljela. Tijelo joj je bilo vruće, toliko da je djevojčica odmah zbacivala sa sebe svaki pokrivač. U sobi je bilo tamno, preko očiju joj je stalno bila krpa. Kasnije je saznala da su roditelji tako pokušavali spriječiti sljepilo, jednu od najozbiljnijih posljedica malih boginja. "Moj brat se razbolio prije mene, tako da smo skoro mjesec dana proveli doslovno u mraku. Djelovalo je kao vječnost", sjećala se kasnije ona.

Djeca su bila u karanteni. Na njihova vrata je čovjek iz zdravstvene organizacije objesio ploču s natpisom "Nikome nije dopušten ulaz". Hrana im je ostavljana pred vratima, a sve smeće je spaljivano.

Od tada je prošlo preko pedeset godina. Opasni zarazni virus, koji je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) okarakterizirala kao pobijeđenu bolest, sada se vratio.

25. travnja 2019., New York, SAD. Djeca pored znaka upozorenja o masovnoj pojavi malih boginja u Brooklynu. Reuters Reuters

U proljeće 2019. godine zabilježeni su slučajevi obolijevanja čak i u američkim državama Washington, Kalifornija, Texas i Illinois. U pojedinim četvrtima New Yorka proglašeno je izvanredno stanje. Međutim, u Europi i nekim drugim dijelovima svijeta situacija se pogoršava već nekoliko godina.

Kako se to dogodilo? "Roditelji odbijaju cijepiti svoju djecu i sebe, a pored toga je sve veći priljev necijepljenih migranata u zemlje Europe i SAD-a" - to su glavni uzroci pojave malih boginja u svijetu koje za portal Russia Beyond navodi Sergej Netjosov, šef laboratorija za bionanotehnologije, mikrobiologiju i virusologiju Novosibirskog državnog sveučilišta.

Dijete oboljelo od malih boginja. Getty Images Getty Images

Riječ je o 83 000 oboljelih u Europi samo u 2018. godini, što je rekord 21. stoljeća. Taj broj je trostruko veći nego za 2017. godinu. Došlo je dotle da su u 2019. godini među deset glavnih prijetnji zdravlju u svijetu stručnjaci SZO-a uvrstili odbijanje građana da se cijepe i da cijepe svoju djecu.

Potječu li male boginje iz Rusije?

Pojedini američki mediji priopćavaju da su se male boginje u Washingtonu pojavile zahvaljujući zajednicama emigranata iz Rusije i bivših sovjetskih republika koji govore ruski.

Međutim, situacija s malim boginjama u Rusiji nije toliko loša. Virusolozi kažu da je "pod kontrolom". Naime, 2018. godine je u Rusiji oboljelo 2538 osoba. S druge strane, virus je umakao kontroli u Ukrajini, gdje sustav cijepljenja funkcionira vrlo loše otkako je uvedena zabrana cjepiva iz Rusije. Tako je u Ukrajini 2016. godine samo 31% šestogodišnje djece primilo potrebna cjepiva od malih boginja, i to jedan od najnižih pokazatelja u svijetu. Zbog toga je 2018. godine u Ukrajini ospice dobilo 54 000 stanovnika, a u 2019. je već oboljelo 15 000 osoba. Rusija je 2018. godine po malim boginjama bila na 20. mjestu, zajedno s Portugalom, sa 16 oboljelih na milijun stanovnika.

21. veljače 2019. Medicinska ekipa vrši cijepljenje protiv malih boginja u seoskoj školi u okolici Lavova, Ukrajina. Od početka 2019. registrirano je 20 000 osoba oboljelih od malih boginja. Od ove zarazne bolesti u Ukrajini je ove godine umrlo devet osoba, među njima i dvoje djece. AFP AFP

"Vrlo često se s Rusijom asociraju svi koji govore ruski, iako su to zapravo najčešće zajednice emigranata iz Srednje Azije ili Ukrajine koje također govore ruski", kaže za portal Russia Beyond virolog Mihail Ščelkanov, profesor Dalekoistočnog federalnog sveučilišta.

Kako je pisao The New York Times, bolest se pojavljuje u radikalnim vjerskim zajednicama gdje su ljudi nastrojeni protiv cijepljenja, kao i u emigrantskim zajednicama podrijetlom iz zemalja u kojima je cijepljenje slabo organizirano, a to su Indonezija, Filipini, Madagaskar, Indija, Pakistan, itd. Među njima je i Ukrajina.

Smatra se da je virus malih boginja krajnje zarazan. Zarazniji je čak i od ebole, tuberkuloze i gripe. Ovaj virus se lako prenosi putem zraka kapljicama koje se izbacuju kašljanjem ili kihanjem oboljelih. Da bi se netko zarazio, dovoljno je da bude u istoj prostoriji sa zaraženom osobom. Upravo zbog toga je zasad jedini način pružanja otpora ovoj i mnogim drugim bolestima stvaranje kolektivnog imuniteta, kaže Ščelkanov. Taj imunitet je stvoren kada je najmanje 93-95% stanovništva cijepljeno.

"Dovoljno je da se napravi desetogodišnji prekid u sustavnom radu na sprečavanju bolesti, tj. u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, kao što vidimo u Ukrajini, i borba se mora početi otpočetka", smatra on.

Pitali smo stručnjake koje bi se "pobijeđene" bolesti mogle vratiti u istim razmjerima kao male boginje ukoliko se nastavi tendencija odbijanja cijepljenja.

Rubeola

Getty Images Getty Images

Virus rubeole se isto tako lako prenosi kao i male boginje. Štoviše, smatra se da oba ova virusa dolaze zajedno. Drugim riječima, ako se pojave male boginje, uskoro će se pojaviti i rubeola, i obrnuto, kaže Ščelkanov. Postoji čak i zajedničko cjepivo protiv ovih dviju bolesti.

Čak su i simptomi rubeole slični malim boginjama - groznica, osip po cijelom tijelu, preosjetljivost na svjetlost... Ovu bolest djeca podnose prilično dobro, otprilike kao običnu prehladu, ali zato odrasli jako pate. Najugroženija skupina su trudnice. Ova bolest kod njih može izazvati teške komplikacije kod djeteta: kataraktu, srčane mane i totalno oštećenje sluha.

Poliomijelitis (dječja paraliza)

Getty Images Getty Images

Poliomijelitis je infekcija koja kod djece napada leđnu moždinu. Žrtve ove bolesti su bili Franklin Roosevelt, Arthur Clarke i Frida Kahlo.

Simptomi su visoka temperatura, povraćanje, hunjavica i nepodnošljiva bol u mišićima. To traje nekoliko dana, a zatim bol naglo prestaje i ponekad se ne osjeća po cijeli dan. Ali kada bolesnik pokuša pomaknuti "izliječenu" ruku ili (češće) nogu, on shvati da to ne može učiniti.

Moguć je i letalan ishod. U New Yorku je 1916. godine od poliomijelitisa umrlo 2000 djece. Ova bolest je sredinom 20. stoljeća postala prava mora u Sjevernoj Americi i Europi. Spas je donijelo cjepivo. U Sovjetskom Savezu je, primjerice, 1961. godine priopćeno da je bolest praktički u potpunosti likvidirana.

Zaušnjaci (epidemijski parotitis)

Getty Images Getty Images

Za razliku od gorespomenutih virusa, zaušnjaci uglavnom ne ostavljaju teške posljedice. Bolest obično počinje od groznice i upale žlijezda slinovnica, zbog čega lice otekne i to traje skoro tjedan dana. Ponekad se na tome sve i završi, no u mnogim slučajevima dolazi do komplikacija.

S obzirom na to da virus napada žlijezde, može se dogoditi da napadne i gušteraču i reproduktivne organe. Zbog toga dječaci, primjerice, mogu dobiti atrofiju testisa ili ova bolest može postati uzrok impotencije.

Cjepivo od zaušnjaka je uglavnom kombinirano (zajedno s malim boginjama i rubeolom).

Velike boginje

Getty Images Getty Images

U srednjem vijeku su velike boginje desetkovale europske gradove i sela. Svake godine je ova bolest ubijala na stotine tisuća ljudi, a preživjelima je tijelo do kraja života bilo izrovano dubokim ožiljcima od boginja.

Danas se smatra da je ova bolest pobijeđena. Posljednji slučaj zaraze u svijetu je registriran 1977. godine. "No to ne znači da su poksvirusi (virusi velikih boginja) nestali i da više ne predstavljaju opasnost po čovjeka. Primjerice, majmunske boginje nas sve više zabrinjavaju", kaže Ščelkanov. "Postoji vjerojatnost da se one prilagode čovjeku. To je pitanje vremena."

Već su se događali pojedinačni slučajevi da su ljudi zaraženi majmunskim boginjama. Bilo je to u Africi, SAD-u, Engleskoj i Sigapuru. Relativno dobra vijest je to što ovaj virus nije toliko opasan kao prave velike boginje - od njega umire 10% bolesnika (od pravih boginja umire 20-40%, a prema pojedinim podacima i 90%).