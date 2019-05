Godinu dana od puštanja prometa preko Krimskog mosta: Najvažniji rezultati

Russia Beyond

Predsjednik Krima Sergej Aksjonov nabrojao je najvažnije rezultate poslije godinu dana funkcioniranja prometa preko Krimskog mosta. On je izdvojio: povećanje broja turističkih posjeta, povećanje intenziteta transporta robe i poboljšanje ekonomske sigurnosti Republike Krima.

"Danas već možemo sumirati prve rezultate i dati procjenu utjecaja mosta na ekonomiju poluotoka. Najočitiji rezultat je značajno povećanje turističkih posjeta od gotovo 30%, što pokazuju podaci iz prošle godine. Tijekom proteklih svibanjskih praznika turistički posjet je porastao za 40% u usporedbi s razinama iz 2018. godine. Most je postao jedna od glavnih znamenitosti Krima, važan turistički objekt i prepoznatljivo obilježje regije", napisao je Aksjonov na svojoj stranici na društvenoj mreži VKontakte.

On je istaknuo da je poslije puštanja mosta u promet prosječan mjesečni intenzitet transporta robe između poluotoka i preostalog dijela Rusije povećan za gotovo 2,5 puta, kao i da je broj vozila koja su prešla most u oba smjera dosegnuo pet milijuna. Predsjednik Krima je dodao da s obje strane Kerčkog tjesnaca postoji potreba za mostom.

"Most je najvažniji element ekonomske sigurnosti naše regije. Tijekom gotovo pet godina promet s kopnenim dijelom umnogome je ovisio o ćudi prirode. Od 20 do 30 dana godišnje trajekt nije funkcionirao zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Zbog toga je postojala izvjesna nervoza, između ostalog i kada se radi o isporukama goriva, lijekova i prehrambenih proizvoda. Otvaranje željezničkog prometa preko mosta krajem ove godine omogućit će da se tim putem transportira veći dio robe, što će utjecati na njezinu cijenu. Nadam se da će u sklopu s drugim mjerama, kao što su izgradnja velikih logističkih centara na Krimu i u Sevastopolju i povećanje vlastite proizvodnje, to doprinijeti stabilizaciji cijena", napisao je Aksjonov.

Ranije je priopćeno da za godinu dana, koliko je prošlo od otvaranja cestovnog prometa preko Kerčkog tjesnaca, prometna veza između Krima i preostalog dijela Rusije nije prekinuta, kao i da je preko mosta prešlo 5 milijuna automobila i autobusa.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je cestovni promet preko mosta otvorio 15. svibnja 2018. godine. Otvaranje željezničkog prometa preko Krimskog mosta planirano je za prosinac 2019. godine.