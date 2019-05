Tea Kvarantan: Plakala sam kada sam dolazila u Moskvu, a plakat ću i kada ću iz nje odlaziti

Russia Beyond

Susreli smo se s poznatom hrvatskom novinarkom Teom Kvarantan koja se s obitelji u Moskvu preselila prije četiri godine. Priznaje da to nije bila laka odluka. Za osobu iz Splita, život u gradu u kojem zimi tijekom nekoliko mjeseci nema sunca nije lak test, no brzo se priviknula i zaljubila u Moskvu.

Veličina Moskve

Šokirala me veličina Moskve, njihove gužve. Strance nerijetko plaše moskovske prometne gužve, ali malo tko zna da postoji online servis Yandex.Probki koji u realnom vremenu daje točne informacije o stanju na cestama. Servis toliko dobro funkcionira da možete dobiti informaciju ima li zastoja i u najmanjoj ulici u Moskvi te ga potom izbjeći.

Ruska zima i Splićanka

Šokirala me klima, pogotovo jer sam iz Splita. Prve godine je bilo jako teško, došli smo po zimi, bilo je -20 stupnjeva, a najgore je bilo to što bi u metrou ili trgovini bilo +25 stupnjeva, pa mi se jako vrtjelo u glavi, jer nisam bila naviknuta na takve drastične promjene temperature. Sada je sve u redu.

Moram priznati da nam je svake godine sve lakše preživjeti zimu, jer se klima mijenja. U Moskvi po zimi više nije toliko hladno kao te godine kada smo tek došli.

Centar Moskve po zimi. Tea Kvarantan Tea Kvarantan

Ritam grada

Moj muž radi do kasno i to je u Hrvatskoj neuobičajeno, a treba mu vremena i dok dođe kući. Gužve su velike, ali ima i prednosti - trgovine, saloni ljepote, knjižare, restorani i kafići otvoreni su non-stop svaki dan u tjednu. U dva sata ujutro možete ući u knjižaru, u tri sata ujutro kupiti parket u velikoj trgovini s građevinskim materijalima, u pet ujutro otići na manikuru, a u šest oprati automobil.

Ruskinje

Ruskinje su malo zatvorenije i hladnije, no kada čuju da sam iz Hrvatske, odmah se otvore. Rusi obožavaju Hrvatsku.

U Rusiji su najbolji saloni ljepote, nigdje u svijetu nema tako dobrih salona.

Tea Kvarantan na ruskom placu Danilovsky rinok RBTH RBTH

Ruska gastronomija

U Moskvi više ne kupujem meso, kupujem murmanski losos, jer meso nije dobro. Mi često u Hrvatskoj spremamo janjetinu, no tu sam je kupila dva puta i ispalo je da je to stara bravetina, koju ja ni ne znam spremati. Voće i povrće dolazi iz cijelog svijeta.

Prednosti života u Moskvi

Svaki vikend možeš s djecom otići na novo mjesto - ima toliko muzeja i parkova. Postoji čak i edukacijski park Masterslavlj, gdje djeca do 14 godina mogu isprobati 40 različitih zanimanja.

Masterslavlj je napravljen tako da izgleda kao pravi grad, s kućama, bolnicom i bankom. U parku trenutno djeluje 25 radionica gdje se uči o 40 različitih profesija. U pripremi je otvaranje dodatnih prostora s radionicama za čak 150 profesija.

Djeca mogu vidjeti kako je to biti liječnik, domar, radnik u gradskoj čistoći ili zaštitar pri prijevozu novca. Mogu dobiti vozačku dozvolu i koristiti se mikroskopom. Djeci od 5 do 14 godina se pokazuje što to znači raditi.