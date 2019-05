Vraća li se "Posljednji car" u oktogon?

Već gotovo četiri mjeseca nije bilo nikakvih vijesti od Fjodora Jemeljanenka. Poznato je da on rijetko komunicira s medijima, no sada je ipak medijima dao izjavu o svojim planovima za budućnost.

Na konferenciji za novinare održanoj u nedjelju glavna tema je bilo prvenstvo Rusije u mješovitim borilačkim vještinama (MMA), no Fjodoru je ujedno postavljeno pitanje u vezi s njegovom vlastitom karijerom.

"Živi bili pa vidjeli. Uskoro ćete saznati. Godine čine svoje. Imao sam dosta ozljeda tijekom karijere i one sada dolaze do izražaja. Nakon nastupa na Grand Prixu dano mi je vrijeme za odmor. Sada popravljam zdravlje i to će trajati još izvjesno vrijeme", rekao je čuveni MMA borac.

Ukratko rečeno, Jemeljanenko još nije donio odluku o završetku karijeru.

Tim povodom je izjavu dao i Scott Coker, šef turnira Bellator. "Još nisam razgovarao s Fjodorom. On je sada u Moskvi, no s njim ću se vidjeti u svibnju na Bellatoru 221 u Chicagu. Pitat ću ga kakvi su mu planovi i što on želi. Ako želi nastaviti karijeru, ja bih mu rado organizirao počasnu turneju od tri meča - u Japanu, SAD-u i Moskvi. Ali on može odgovoriti: 'Mene to ne zanima, želim raditi u Vladi'. Ili nešto drugo. Ne znam kakvi su mu planovi. Za nekoliko tjedana ćemo se sresti i tada ću saznati nešto više", navodi Cokerove riječi B.J. Penn.

Ukoliko Jemeljanenko odluči nastaviti karijeru, njegov protivnik bi mogao biti Josh Barnett. Njega je spomenuo i Coker: "Fjodor protiv Barnetta bi zaista bio poseban meč, zar ne? Bilo bi to nešto nevjerojatno! Joshu zasad nije zajamčen meč za titulu, i zato njegov menadžer želi organizirati jednu borbu u međuvremenu."

Coker je, očito, zainteresiran za to da Jemeljanenko nastavi karijeru unutar Bellatora, jer je on veliko ime ovog sporta i s njim bi turnir dobio na težini i popularnosti. U tom smislu organizatorima nije važno hoće li Fjodor pobijediti ili izgubiti - u oba slučaja je osigurana velika pozornost javnosti, što je Cokeru najbitnije.

A je li Fjodoru potreban povratak? Ruska publika ne voli poraze, i zato je zatrpala Jemeljanenka kritikama poslije poraza protiv Badera. Rijetko tko je obraćao pažnju na činjenicu da je to bio poraz u finalu jednog od najprestižnijih Grand Prix natjecanja ove vrste na planetu, i da je vrlo teško doći do takvog finala. Prema tome, ako se Jemeljanenko odluči vratiti, mora biti spreman i za borbu, ali i za oštre kritike u sučaju poraza, što nije nimalo lako postići.