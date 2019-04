"Kaćuša" za sjevernokorejskog lidera: Ispostavilo se da je Kim Jong-un ljubitelj sovjetskih pjesama

Russia Beyond

Kim Jong-un voli pjesme iz sovjetskih vremena, posebno "Kaćušu", rekao je guverner Primorskog kraja Rusije Oleg Kožemjako, nakon što je ispratio sjevernokorejskog gosta sa željezničke postaje u Vladivostoku.

"Pjesma 'Kaćuša' mu je omiljena, ona vjerojatno simbolizira početak našeg prijateljstva, ona teška vremena kada smo zaista pomagali jedni drugima. To je pjesma s kraja 30-ih, početka 40-ih godina, najpopularnija je bila za vrijeme i poslije rata kada je formirana Korejska Narodna Demokratska Republika, pri čemu je Sovjetski Savez pružao svesrdnu pomoć ", rekao je Kožemjako novinarima.

"Također mu se sviđa 'Večer u pristaništu', koju smo danas također slušali, 'Milijun crvenih ruža' Ale Pugačova. To su pjesme koje vole naše susjedi, sa zadovoljstvom ih pjevaju, one se prenose s generacije na generaciju. Mislim da je to tradicija, poznavanje ruskih pjesama nas zbližava", rekao je Kožemjako.

Vojni orkestar je odsvirao "Kaćušu" na svečanoj ceremoniji ispraćaja sjevernokorejskog lidera u petak u Vladivostoku.