Omiljena Putinova grupa "Ljube" objavila spot o Krimskom mostu (VIDEO)

Russia Beyond

Krimski most je glavni junak pjesme i spota "Po mostu" ruske rock grupe "Ljube", priopćio je info-centar "Krimski most".

Nova kompozicija govori o ljetnom odmoru koji treba provesti na krimskoj obali. Grupa predlaže ljudima da do mora stignu mostom preko Kerčkog tjesnaca, priopćio je informativni centar.

Prema scenariju spota, pjevač grupe "Ljube" Nikolaj Rastorgujev stiže na crnomorsku obalu zajedno s drugim članovima grupe.

YouTube

Osim dobro poznatih krimskih krajolika, u spotu možete vidjeti i sam most. Snimljena je najljepša dionica puta, sredina mosta, tamo gdje vozila prolaze ispod lukova mosta.

Pjevač grupe je za medije izjavio da još od sovjetskih vremena jako voli Krim. On je također rekao da je sanjao o tome da vidi Krimski most, koji je, po njegovom mišljenju, impresivnih dimenzija.

"Još u sovjetsko doba često smo odlazili na gostovanja na Krim. To je jedno od najljepših mjesta u zemlji. Obala, planine, sunce, sve je prelijepo. Mi ovamo dolazimo sa zadovoljstvom i, ako nam vrijeme dozvoli, koncerte kombiniramo s kratkim odmorom... Krimski most je grandiozna građevina. Sanjao sam o tome da ga vidim, da doživim što je to", rekao je Rastorgujev.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je cestovni dio Krimskog mosta u promet pustio 15. svibnja 2018. godine. Planirano je da željeznički promet preko mosta krene u prosincu 2019. godine.