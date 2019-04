Mihail Gorbačov se kandidirao na izborima u Indoneziji

Russia Beyond

Na parlamentarnim izborima u Indoneziji kandidirao se Mihail Gorbačov, Indonežanin koji je ime dobio po bivšem predsjedniku SSSR-a, piše New Straits Times.

Puno ime 32-godišnjeg kandidata je Mihail Gorbačov Dom (Mikhail Gorbachev Dom). On je rekao da je ime dobio gotovo slučajno. "Moji roditelji su bili uvjereni da će dobiti djevojčicu. Kada sam se rodio, uhvatila ih je panika, jer nisu odabrali ime za dječaka", objasnio je on.

Prema njegovim riječima, oko tjedan dana poslije rođenja on još nije imao ime, a onda su roditelji u novinama primijetili članak o Mihailu Gorbačovu. Njegovom ocu se jako svidjelo me utjecajnog čovjeka i lidera jedne zemlje, tako da su mu na kraju odlučili dati upravo to ime.

Dom je istaknuo da mu je u mladosti bilo teško zbog imena i da i danas više voli da ga zovu Gorba. Ali, istovremeno ime koristi njegovoj političkoj karijeri. U politiku se odlučio upustiti poslije nekoliko godina neefikasnog bavljenja zaštitom prirode. Dom smatra da je to jedini način da se dođe do promjena u sferi zaštite okoliša.

Gorbačov je jedan od 245 tisuća kandidata na općim izborima, koji će se u Indoneziji održati 17. travnja. Bit će to prvo glasovanje u povijesti ove zemlje na kojem će se istovremeno birati predsjednik, potpredsjednik, zastupnici nacionalnog parlamenta i lokalna samouprava.

Mediji su u rujnu 2018. godine objavili da su u Peruu na izborima sudjelovali Hitler i Lenjin.