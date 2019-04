Conora McGregora podsjetili da ga je "Rus premlatio", a on zapodjenuo tuču

Russia Beyond

JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/Global Look Press

Poznati irski bivši MMA borac Conor McGregor, sada proizvođač viskija, našao se u središtu novog skandala. Još se nije slegla prašina oko njegovog prepucavanja s Habibom Nurmagomedovom na Twitteru, kada je za suprugu ruskog borca rekao da je "ručnik", jer joj se na svadbi nije vidjelo lice pod burkom, a McGregor je privukao pozornost novim incidentom. On je, naime, sudjelovao u tučnjavi u pubu i tom prilikom udario drugog gosta lokala.

Do tučnjave je došlo u subotu, 6. travnja, u pubu MarbleArch u Dublinu. Policija je za The Irish Mirror potvrdila da je istraga u tijeku, ali da zasad nitko nije uhićen.

Čovjek kojeg je McGregor navodno udario rekao je da je s MMA borcem imao verbalni duel, nakon čega je izbila tučnjava.

"McGregor se pojavio u pubu, jednom čovjeku se to nije svidjelo i on se upustio s njim u razgovor", rekao je jedan od očevidaca.

Drugi svjedok je izjavio da je čovjek prišao borcu i rekao mu: "Rus te je jednostavno premlatio!" To se očito odnosilo na poraz od Nurmagomedova u listopadu prošle godine. McGregoru se to nije svidjelo i došlo je do tučnjave.