Medvedev ispričao koliko sklekova može napraviti

Russia Beyond Croatia

Premijer Rusije, Dmitrij Medvedev ponekad sam priprema šašlik i salatu, svaki dan vježba na trenažeru, a u mladosti je posjećivao školske diskoteke. Sve je to ispričao u direktnom programu u razgovoru s korisnicima društvene mreže "VKontakte".

"Sada gotovo da i ne radim to [ne pripremam sam hranu], ali se ponekad dogodi. Možda jednom godišnje", rekao je on. "Naravno, to je onda meso – šašlik i salata", rekao je ruski premijer odgovarajući na pitanje koje jelo najradije sprema. Netko se našalio na račun kajgane, a Medvedev je odgovorio da bi pravljenje kajgane "bilo previše primitivno".

"Napravim oko 50 sklekova, mogu i više"

Govoreći o svome receptu zdravog načina života, Medvedev je priopćio da je još 1999. shvatio važnost sporta u tolikim količinama poslova koje odrađuje.

"Ako se posao kao što je moj radi bez fizičkog opterećenja, to jednostavno ne bi bilo izdržljivo. Ja sam to osjetio još kada sam bio daleko mlađi i kada sam se preselio u Moskvu na posao. Zato svako jutro upražnjavam različite vrste fizičkog naprezanja", rekao je.

Na pitanje koliko napravi sklekova dnevno, premijer je u šali odgovorio da "ne broji sklekove", ali da to ipak radi svakoga dana na specijalnom trenažeru. "Napravim oko 50 sklekova, ali vjerojatno mogu i više", dodao je.

Omiljena premijerova pjesma

Na pitanje ima li ruski premijer omiljenu pjesmu koju stalno sluša u režimu "repeat" i zna li prijevod riječi te pjesme, Medvedev se u šali kao uvrijedio, ujedno istaknuvši da je on "nekada u školi vodio diskoteku". Premijer je dodao da je njegov glazbeni ukus s godinama postao raznovrsniji, dok je tada, u mladosti, slušao isključivo rock.

"Ja sam u tom razdoblju slušao sasvim konkretnu glazbu i nije nikakva tajna – to je bio rock. Ali sada sam postao tolerantniji i u nekom smislu ’svejed’, tako da slušam različitu glazbu. Kod mene u režimu ’repeat’ može biti svašta, počevši od Elvisa Presley i Deana Martina, preko Beethovena i Mozarta pa sve do današnjih modernih rock bendova, a ponekad i s elektronskom glazbom", rekao je Medvedev i dodao da praktički nikada ne sluša samo rap i hip-hop.

Premijer je takođe ispričao od rock grupa u posljednje vreme najradije sluša ruske bendove, grupe "Splin", "Akvarijum", "BI-2", "Čajf" i "Kino". S druge strane, prilično rijetko uspijeva otići na koncert. Tokom proteklih godina bio je samo na jednom ili dva koncerta Deep Purple, ali, dodaje Medvedev, ponekad glazbenici sami dolaze njemu u goste.

"Bila je takva situacija, i to nije tajna – oni [Deep Purple] su jednom došli kod mene u goste, ali nismo svirali, samo smo popili čaj. Ja sam tada bio na funkciji predsjednika. Jednostavno smo porazgovarali o svemu i svačemu. Ja sam im ispričao da sam u uzrastu svog sina lakše mogao zamisliti da ću poletjeti u svemir nego da ću s njima sjediti i piti čaj", rekao je ruski premijer.