Nurmagomedov o telefonskom pozivu Vladimira Putina nakon pobjede nad McGregorom

Ruski borac mješovitih borilačkih vještina Habib Nurmagomedov je ispričao detalje telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon pobjede nad Ircem Conorom McGregorom u listopadu 2018. godine.

"Nakon borbe nas je opkolilo puno policije, odveli su nas u prostoriju ispod tribina i rekli nam da nećemo tako skoro izaći, sve dok ne isprazne stadion i okolicu od navijača. U tom trenutku su me nazvali i priopćili mi da će me za nekoliko minuta nazvati Vladimir Vladimirovič. Nazvao je i rekao: "Kako ste?" Odgovorio sam mu da smo okruženi i da to znači da nas neće pustiti", ispričao je Nurmagomedov na susretu sa studentima Sveučilišta Plehanov.

"Čestitao je i zamolio da ne nasjedamo na provokacije. Razgovarali smo otprilike minutu. Bilo mi je jako drago što me predsjednik u takvom trenutku nazvao, čestitao i podržao", dodao je.

Borba u kojoj je Rus pobijedio Irca bila je održana 7. listopada.

Nurmagomedov je tom prilikom obranio pojas prvaka u lakoj kategoriji.

Nakon završetka borbe, u dvorani je došlo do tučnjave između članova Nurmagomedovljevog i McGregorovog tima.

Ruski borac je prema odluci Atletske komisije države Nevade (NSAC) zbog incidenta suspendiran na devet mjeseci, a zaradio je i 500 tisuća dolara kazne. McGregor je suspendiran na šest mjeseci uz novčanu kaznu jednake visine.