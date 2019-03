Paradni kabriolet "Aurus" se sprema za proslavu Dana pobjede na Crvenom trgu

Russia Beyond

Global Look Press

Specijalni kabriolet "Aurus" iz obitelji novih ruskih automobila premium klase, nastalih u okviru glasovitog projekta "Kortež", sprema se za sudjelovanje na Paradi pobjede devetog svibnja na moskovskom Crvenom trgu, rekao je visokopozicionirani izvor iz ruske automobilske industrije, prenijeli su mediji.

Na taj će način paradni kabriolet "Aurus" na svečanosti u čast Dana pobjede zamijeniti kabriolet ZIL-41041 AMG, koji se koristi od 2009. godine, već ove, a ne naredne godine, kako je to ranije najavljeno.

Sugovornik novinske agencije RIA Novosti je kratko rekao da su "u ovom trenuktu u tijeku pripreme za sudjelovanje automobila na proslavi Dana pobjede".

Središnji znanstveno-istraživački automobilski i auto-moto institut "NAMI" koji stoji iza ovog projekta nije želio komentirati ovu informaciju, s tim što je ministar industrije i trgovine Denis Manturov ranije rekao da će se kabriolet iz projekta "Kortež" namijenjen za Paradu pobjede pojaviti 2019. ili 2020. godine. Kabriolet će biti izrađen na tragu sedana Aurus Senat S600. Serijska verzija automobila će imati mekani krov na rasklapanje, a kabina će biti opremljena posebnim podesivim rukohvatom za vožnju u stojećem stavu. Automobil izgleda kao na računalnom prikazu iz 2017. godine, kada se i pojavila informacija o radu na paradnom kabrioletu, piše RG.

Proizvodnja kabrioleta se nalazi u finalnoj fazi, a dio automobila, namijenjenih prije svega za vojne parade i svečanosti, kako se očekuje, naći će se u slobodnoj prodaji.

U okviru projekta "Kortež" je stvorena obitelj luksuznih automobila namijenjena za najviše državne dužnosnike, a čine je vozila u karoseriji limuzine, sedana, minivana i terenskog vozila, bazirana na jedinstvenoj modularnoj platformi. Projekt realizira državni institut NAMI u suradnji s ruskom grupom "Sollers" Vadima Švecova i stranim partnerima.

Kako se već pisalo, proizvođači novih ruskih automobila "Aurus" su dobili narudžbe od klijenata iz Europe za nekoliko narednih godina. Tijekom ove i iduće godine vozila "Aurus" će se sklapati unutar državnog unitarnog poduzeća NAMI i to između 150 i 200 automobila godišnje, zbog ograničenog kapaciteta. Međutim, od 2021. godine kada se u proizvodnju bude uključio "Sollers" u Jelabugi, proizvodnja će biti povećana na 5000 vozila godišnje. Cijena automobila će biti objavljena sredinom idućeg mjeseca, a Aurus Senat S 600 će koštati od 10 do 12 milijuna rubalja (od oko 133 do 160 tisuće eura).

Kada su u pitanju planovi u vezi s novom markom ruskih automobila premium klase, po riječima ministra Manturova, nastavlja se proizvodnja probnih primjeraka za testiranje minibusa Aurus Arsenal i priprema se karoserija prvih prototipova terenskog vozila Aurus Komandant.

Limuzina Aurus je prvi put javno prikazana na inauguraciji ruskog predsjednika sedmog svibnja prošle godine, kada se Vladimir Putin njome dovezao iz radnog kabineta u Kremlju.