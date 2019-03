Četiri ambiciozna arhitektonska projekta u Moskvi čija izgradnja još nije završena

1. Podzemni trgovački centar u blizini Pavelecke željezničke stanice

Početak izgradnje: 2007.

Sadašnji status (ožujak 2019.): Čeka na rekonstrukciju

Moskovljani su 2018. godine bili iznenađeni kada se u centru grada pojavilo malo jezero, barem prema aplikaciji Yandex.Maps. Algoritam je zapravo jezerom proglasio ogromnu jamu za temelje u blizini Pavelecke željezničke stanice koja se poslije obilnih kiša pretvorila u spremnik ispunjen blatom i vodom.

Deset godina ranije kazaški biznismen Muhtar Abljazov započeo je ambiciozni projekt, kupivši zemljište u blizini željezničke stanice za izgradnju divovskog podzemnog trgovačkog centra. Projekt se ubrzo suočio s problemima, kada je protiv Abljazova pokrenut kazneni postupak, pa je gradilište čitavo desetljeće stajalo bez pomaka.

"To što se jedan od gradskih trgova već toliko godina nalazi u očajnom stanju predstavlja veliki problem", izjavio je glavni arhitekt Moskve Sergej Kuznjecov 2017. godine. Danas, nakon što su sva zakonska pitanja riješena, novi vlasnici projekta očekuju da će trgovački centar biti završen do kraja 2020. Možda će jezero Pavelecka tada zauvijek nestati s karte grada.

2. Oceanarij na brdu Poklonaja gora

Početak izgradnje: 2006.

Sadašnji status: Čeka na rekonstrukciju (modificirana verzija)

Još jedan divovski, ambiciozni projekt Muhtara Abljazova predviđao je izgradnju najvećeg akvarija (s hotelom) na brdu Poklonaja gora na zapadu Moskve. On je također stopiran kada je Abljazov naišao na probleme sa zakonom, pri čemu je samo 10% projekta bilo završeno.

Istovremeno se dogodila financijska kriza 2008. godine, tako da je za investitore bilo preskupo otkupiti projekt. Nakon deset godina pravne borbe, novi investitor je preuzeo projekt i vlasti su krajem 2018. godine odobrile izgradnju oceanarija, s tim što će hotel biti zamijenjen stambenim kompleksom. Najvažnije je, ipak, to što će u javnom akvariju biti mnogo morskih pasa i drugih riba.

3. Poslovni centar "Zenit"

Početak izgradnje: 1991.

Sadašnji status: U tijeku je rekonstrukcija

Divovski plavi kristal koji dominira jugozapadnim dijelom Moskve, zgrada od 21 kata poslovnog centra "Zenit", stara je koliko i moderna, postsovjetska ruska država. Prema originalnom projektu iz 1989. godine, centar je bio vlasništvo Akademije za narodnu privredu. Njezin predsjednik Abel Aganbegjan je ušao u zajednički projekt s talijanskom kompanijom Valany International.

Kako se već često događa, prvobitni plan je propao: 1994. godine, kada je zgrada bila 80% završena, talijanske vlasti su uhitile čitav stariji menadžment tvrtke Valany International i oni su završili u zatvoru zbog korupcije i veza s mafijom. Projekt "Zenit" je ušao u stanje mirovanja koje je trajalo 25 godina.

Otada je ružni nedovršeni neboder prepun gomile smeća bio prepoznatljivo obilježje Moskve. Također je bio predmet beskonačnih pravnih i financijskih sporova. Smatralo se da su završetak izgradnje i rušenje objekta jednako skupi. U međuvremenu, ljubitelji avantura nisu štedjeli truda da uđu u "plavi zub" (popularni naziv zgrade). 2008. godine je jedan mladić poginuo kada je pao u otvor za dizalo. S vremenom su ogledala koja čine vanjski sloj zgrade počela pucati i "plavi zub" je postajao sve manje privlačan simbol propadanja.

Konačno su moskovske vlasti 2016. godine odlučile završiti projekt do 2021. godine, uz ulaganje od 8,7 milijardi rubalja (132 milijuna dolara). Danas zgrada izgleda kao kostur, s obzirom da je gotovo sav vanjski sloj zgrade uklonjen, no nadamo se da će se to uskoro promijeniti.

4. Zgrada TV centra u ulici Šabolovka

Početak izgradnje: 1986.

Sadašnji status: Neriješen

Rekorder među nadovršenim zgradama u Moskvi (starija je bila samo zlosretna Hovrinska bolnica, čija je izgradnja počela 1980., a nedovršena konstrukcija srušena 2018.) danas je televizijski centar u ulici Šabolovka na jugu Moskve s 13 katova u sumornom sovjetskom stilu. Izgradnja je počela 1980. godine i bila je gotovo završena kada je vlastima ponestalo novca te je projekt stopiran.

Sovjetska država je zgradu prvobitno namijenila vojno-svemirskim snagama, ali 90-ih godina ju je odlučila pretvoriti u televizijski centar, jer se nalazi nedaleko od ranijeg TV centra. To ipak nije pomoglo u rješavanju financijskih i vlasničkih pitanja. Zgrada zakonski pripada Sveruskoj državnoj televizijskoj i radiodifuznoj kompaniji (VGTRK), ali i dalje je nedovršena.

"Ovdje se nema što raditi, osim na krovu: pogled je fantastičan!" - pisali su korisnici interneta na forumima za skvotere. Voljeli su ulaziti u zgradu i istraživati katove ispunjene svakojakim smećem. Danas postoji osiguranje, tako da je u zgradu teško ući. Ali, situacija se nije mnogo promijenila. Izgradnja bi mogla biti nastavljena kada VGTRK riješi sva vlasnička pitanja, ali još se ne zna kada će se to dogoditi.