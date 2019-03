Ova ruska videoigra simulira očaj!

Odjednom se usred noći budni nalazite u jednosobnom stanu u jednom ruskom gradu. Siromašni ste: nemate čak niti računalo, samo radio u kuhinji. Pogledajmo što se u hladnjaku nudi za jelo. Začudo, u njemu su rajčice, jaja i salama. Mikrovalna pećnica funkcionira. Čajnik, međutim, ne radi - ništa od čaja za vas. U vašoj dnevnoj sobi na prozorskoj dasci stoje dva tužna cvijeta. Na zidu visi tepih. Vani snijeg pada bez prestanka...

Za sve vas ljubitelje opskurne ruske umjetnosti, igra "Zima" je nastala u sklopu projekta pod nazivom "ZIMA" moskovskog pjesnika Ilje Maze. Projekt, koji autor zove "digitalnom operom", uključuje knjigu pjesama, kratki film, glazbeni album i kazališnu predstavu koja još nije objavljena.

Stvarnost koja ne funkcionira dobro

Ilja Mazo/YouTube Ilja Mazo/YouTube

Upravo je igra, a ne pjesme ili predstava, privukla najviše pozornosti igrača i medija s ruskog i engleskog govornog područja. Ova savršena simulacija ruskog života je početkom ožujka 2019. postala dostupna na Steamu. Nažalost, simulacija je prepuna smetnji baš kao i što to zna biti i ruski život. Je li to učinjeno namjerno?

Igru "Zima je" je kreirao Aleksandar “sad3d” Ignatov. Radi se o simulaciji hodanja. Slično kao i u igri "Dear Esther" studija The Chinese Room, igrač može samo hodati i biti u interakciji s određenim objektima u igri. Možete otvoriti i zatvoriti hladnjak, upaliti i ugasiti svjetlo - no ne možete sjesti ili leći. Uključite radio, a on emitira samo statiku i pjesmu koju čita neka djevojka. Možda se nešto može raditi izvan stana?

Ilja Mazo/YouTube Ilja Mazo/YouTube

Ispada da možete samo pokupiti smeće rasuto po hodniku ispred vaših vrata. Vrata drugih stanova se neće otvoriti, koliko god kucali. U dvorištu možete vidjeti prazno igralište, osvijetljene prozore drugih kuća (bez ulaska u njih) ili prošetati kraj noćnih trgovina (zatvorene su). Kada pokušate napustiti lokaciju, najbolje što vam se može dogoditi je da kraj vas prođe usamljeni traktor. Ako pokušate zaći u šumu, igra se počinje prekidati i na kraju zaglavite u teksturama. Očigledno se radi o "glitchu" u ruskom Matrixu. Učitajte ponovno.

Ono što je privuklo većinu igrača je upravo taj osjećaj da su zarobljeni. Doista, kada živite na periferiji malog ruskog grada, svi dani izgledaju isto, osobito zimi. Krajolik je doista pomno izrađen, s velikom pozornošću na detalje. I upravo zato žudite za time da ova igra bude razrađenija .

"Prvo sam bacio pjesme u zahod"

Ilja Mazo/YouTube Ilja Mazo/YouTube

Nalazim se u hodniku,

Žvačem komadić pite.

Izašao sam iz kuhinje,

No da uđem u sobu nije bilo potrebe.

Ovo je jedna od više od stotinu kratkih pjesama uključenih u knjigu poezije koja je stvorena za projekt. Sve pjesme su vrlo minimalističke i imaju malo ili nimalo značenja ili slikovitosti. U kratkom filmu pjesme iz knjige čitaju ili pjevaju opskurni ruski glazbenici.

No korisnici na Steamu ne obraćaju mnogo pozornosti na pjesme, premda autor Ilja Mazo tvrdi da su pjesme "okosnica" projekta. "Prvo sam bacio pjesme u zahod i pustio vodu", napisao je jedan korisnik na stranici o igri na Steamu. Rusi samo žele igrati simulaciju očaja i žele da ona bude precizna.

"Opušci su posvuda, ali ne možete pušiti. Nema 'ruskog očaja' bez nikotina!", piše drugi igrač. "Volio bih vidjeti više pravog grada, želim buku u susjednim stanovima, pijanu vrisku s prozora!"

Ilja Mazo/YouTube Ilja Mazo/YouTube

Ruski igrači vole očaj - no smisao za humor ne gube ni u kojoj situaciji.

"Napravite verziju za više igrača, želim se s prijateljem utrkivati u pijenju votke."

"Zašto mogu napraviti samo omlet? Pobogu, ne mogu napraviti juhu? Dugo sam nožem lupkao po krumpiru i kupusu, no ne mogu ih narezati! ZAŠTO?!"

Projekt se svidio i nekim igračima s engleskog govornog područja: "Ako imate osjećaj da je vaš život užurban, kupite ovu igru - previše je opuštajuća da biste je propustili. Moj glavni savjet bi bio da napravite kupku, potonete i pričekate da vas zvuk tekuće vode jednostavno odvede u vaš vlastiti svijet unutar igre. Atmosferično, pomalo jezivo, no vrlo opuštajuće. Tako tmurno."

Drugi su korisnici, međutim, posve skeptični. Kao što je primijetio jedan recenzent, program je prezahtjevan za indie igru izgrađenu na Unity modulu. "To je previše, prodavati lokaciju koja se u Unitiyju može složiti preko noći za 200 rubalja (3 dolara)", kaže jedan korisnik. "Igra nije vrijedna onoga što sam za nju platio", kažu mnogi drugi. Jedna od najpopularnijih reakcija korisnika je: "Ovo je lijep koncept, ali želimo više interakcija, više sadržaja".

Razvojni programeri su odgovorili na jedan od prigovora. "Mi smo potpuno neovisni, samo nas je dvoje, zato igra nije optimizirana za hardver: bilo bi to teško koliko i napraviti novu igru... Smanjite kvalitetu grafike i problem bi trebao biti riješen. Učinili smo sve što je bilo u našoj moći da napravimo igru, ne krivite nas jer vaše računalo ne radi ispravno, jer u protivnom nećete imati igre o ruskoj zimi, već samo različite 'Far Cry' serije s milijunskim proračunima."

I u pravu su.

Ono što je iz ovoga jasno je to da se Rusi jednostavno ne mogu zasititi tuge i očaja u svojim životima. "Igram simulaciju života u betonskoj kući obloženoj daskama, dok sjedim u betonskoj kući obloženoj daskama. Jedva čekam da izađe VR verzija i da iz stvarnosti pobjegnem u stvarnost!"

Sjajno rečeno.