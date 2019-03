Predsjednik Putin osobno donirao izradu središnje ikone crkve Oružanih snaga Rusije

Russia Beyond

Izradu središnje ikone Krista Spasa Nerukotvorenog u glavnoj crkvi Oružanih snaga Rusije u izgradnji donirao je osobnim sredstvima predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, prenose ruski mediji.

Jedinstvenost crkve Uskrsnuća Kristovog odlikovat će i njegova središnja ikona Krista Spasa Nerukotvorenog koja će biti glavna ikona naših oružanih snaga, rekao je u intervjuu za glasilo ruske vojske "Crvena zvijezda" glavni arhitekt crkve Dmitrij Smirnov.

Po njegovim riječima, ikona Krista Spasa Nerukotvorenog najstariji je kanonski prikaz Isusa Krista, koji se, kako se smatra, u Rusiji pojavio već u devetom stoljeću, i od tih davnih vremena glavni je zaštitnik ruske vojske.

Podsjećanja radi, sve do Petra Prvog u ruskoj vojsci nije bilo posebne heraldičke simbolike, a u svojstvu vojnih zastava koristile su se ikone. Ruska vojska se borila pod barjakom Krista Spasa Nerukotvornog, dodao je glavni arhitekt crkve.

Kako je naglasio, ikona Krista Spasa Nerukotvorenog u crkvi u podmoskovskom gradu Kubinki bit će dio složenog ikonostasa iz više dijelova, svojevrsne "crkve u crkvi", visine tri i širine metar i dvadeset centimetara, u čijem sklopu će se čuvati pravoslavne relikvije. Ikona će biti napravljena na podlozi dimenzija 90 x 85 cm. Osnova nije obična, već je na najizravniji način dio ratnih kronika naše zemlje, a napravljena je od lafeta za top iz 1710. godine, i izvađena s dna rijeke Neve, nedaleko od Kuće cara Petra Prvog u Sankt-Peterburgu, ali i dijelova streljačkog oružja kojim su vojnici branili domovinu u Drugom svjetskom ratu. Izrada ikone nije zanatski već duboko duhovni proces, i odvijat će se u vrijeme Velikog posta u jednoj od crkvenih umjetničkih radionica i biti završena u prvim danima svibnja. Po pisanju medija, ikona bi trebala biti posvećena na Dan pobjede, devetog svibnja, i prikazana naručitelju, predsjedniku Rusije.

Kako će izgledati nova crkva do najsitnijih detalja moglo se vidjeti na izložbi u sklopu Venecijanskog arhitektonskog bijenala, a u Voronježu su majstori već započeli lijevanje zvona. Olovo i bakar se na temperaturi od dvije tisuće stupnjeva pretvaraju u broncu. Ukupna težina ansambla bit će preko dvadeset tona, a činit će ga 18 zvona, od sićušnih do pravog diva teškog deset tona. Po riječima Valerija Anisimova, direktora tvornice za proizvodnju zvona, pazit će se na to da pored raznih melodija na zvonima bude moguće i izvođenje marša.

Značajno je i to što se i ikona i cijeli originalni ikonostas rade na temelju osobne donacije predsjednika Rusije Vladimira Putina, naglasio je Smirnov.

Kako je rekao, na ikoni koja neće biti prekopirana s neke druge, već nova, staroruskom tehnikom ikonopisanja, radi glavni slikar arhitektonske radionice Sretenskog manastira u Moskvi Mihail Leontjev.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, koji nije precizirao o kojoj je sumi riječ, rekavši da je predsjednik donirao onoliko koliko je za izradu ikone bilo potrebno, naglasio je da se radi o osobnom doprinosu.

"Putin je osobno prisustvovao postavljanju kamena temeljca crkve i ni u kom slučaju nije mogao ostati indiferentan prema izradi ikone i njezinoj izgradnji", dodao je Peskov.

Gradnja glavne crkve Oružanih snaga Rusije, crkve Uskrsnuća Kristova u parku Patriot u podmoskovskom gradu Kubinki, bit će završena dogodine, a podiže se u čast sedamdeset pete obljetnice pobjede nad fašizmom u Velikom domovinskom ratu. Treća po veličini crkva u Rusiji, poslije Krista Spasitelja i katedrale sv. Izaka u Sankt-Peterburgu, bit će visoka 95 metara, i primati šest tisuća ljudi, a gradi se dobrovoljnim prilozima. Kupola i svodovi bit će ukrašeni vitrajima na specijalnom staklu, a svaki dio crkve će biti posvećen jednom od svetitelja, vojnih zaštitnika. Stepenice će biti izlivene od trofejnog njemačkog oružja.