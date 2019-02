Ćorluka: Dalić se bojao Dzjube, no rekao sam mu da je za mene opasniji Smolov

Branič "Lokomotiva" i hrvatske reprezentacije Vedran Ćorluka ispričao je o pripremama za utakmicu četvrtfinala Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. s Rusijom, u kojoj je njegova ekipa uspjela ostvariti pobjedu nakon izvođenja penala.

"S trenerom smo razgovarali sva tri dana prije utakmice. Mogu reći da se on jako bojao Dzjube: dobro prima loptu, ima sjajan rad tijela. No rekao sam mu da je za mene opasniji Smolov. On se odlično otvara s leđa, a to se braničima ne sviđa. Mislim da nam je zbog visoke linije obrane bilo lakše djelovati protiv Dzjube nego protiv Smolova. Lovren redovito igra protiv snažnih napadača u FA Premier ligi - njemu je s Artjomom lakše. I kada je Smolov ušao kao zamjena, imao je dobrih trenutaka.

Na Svjetskom prvenstvu je za mene jedan od najboljih bio Ignaševič. Svi su govorili da je star i da nema snage. No kad imaš iskustvo i mozak, to je ponekad važnije od brzih nogu. On je to i pokazao - bravo! Osim toga, jako mi se svidio Zobnin. Naravno, iskazao se i Golovin", rekao je Ćorluka u ekskluzivom intevjuu za "Čempionat".