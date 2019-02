RTD premijerno prikazuje dokumentarni film o ruskim drifterima (FOTO)

Russia Beyond

Driftanje uključuje vozače koji pri velikim brzinama iskušavaju razne okrete koji bi kod običnog čovjeka izazvali srčani udar. A kada temperature padnu i ceste se zalede, sve nalikuje plesu na ledu.

Ovaj sport nije jeftin, a natjecatelji sami sebe uspoređuju s "kultom".

"Zgrabite svoj posljednji novac, kupite sva ta crijeva i cijevi...", ispričao je Fjodor Vorobjov za RTD. "Ali kada sjednete za volan i vozite - tada shvaćate da je sve to vrijedno toga."

Vorobjov se natječe u Ruskoj drift seriji, koja je sve samo ne obična utrka. Automobili se natječu u parovima, a jedino sredstvo kretanja naprijed je kontrolirano driftanje.

Sama disciplina je rođena u Japanu, no ubrzo je postala nacionalni sport u Rusiji. Čak su i stare Lade bačene u bitku na zaleđenim cestama. Bogatiji profesionalni vozači koriste bolje automobile, a u različite nadogradnje ulažu milijune.

RTD prati trojicu natjecatelja na njihovom putovanju od Moskve do Vladivostoka kako bi saznao kako se vozači usude toliko novca i slobodnog vremena uložiti u automobile koji bi u nekoliko sekundi mogli postati željezni otpad.

Dokumentarni film "Come Drift With Me" ("Driftaj sa mnom") je na RTD-u premijerno prikazan 20. veljače.